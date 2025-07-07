キャンペーン：「Amazon プライムデー」に焦点工房がエントリー TTArtisanの交換レンズやマウントアダプターなどをセール
株式会社焦点工房は、「Amazon プライムデー」で同社が扱う交換レンズやマウントアダプターなどを割引して販売する。7月8日（火）0時00分からの先行セールから参加する。
TTArtisan、7artisans、SHOTENなどの製品か対象製品が選ばれている。例えば「TTArtisan AF 23mm f/1.8 Xマウント」は、15%OFFの2万281円。ソニー（ミノルタ）のAマウントレンズをソニーEマウントに変換するK&F Conceptのレンズマウントアダプター「KF-AAE.IV」も15%OFFで提供される。
セール期間先行セール：2025年7月8日（火）0時00分～7月10日（木）23時59分 Amazon プライムデー（本セール）：2025年7月11日（金）0時00分～7月14日（月）23時59分
対象製品（一部）
TTArtisan AF 23mm f/1.8 Xマウント
23,860円→20,281円（15％OFF）
七工匠 7Artisans Tilt-Shift 50mm F1.4 ティルト&シフト APS-C
39,590円→33,651円（15%OFF）
TTArtisan AF 75mm f2 Z/E/Lマウント
38,640円→32,844円（15%OFF）
七工匠 7artisans 35mm F1.4 III フルサイズ 大口径レンズ E/L/RF/Zマウント
31,820円→27,047円
SHOTEN XTZ 電子マウントアダプター
35,460円→30,141円（15%OFF）
SHOTEN マウントアダプター LM-SE M
14,140円→12,019円（15％OFF）
K&F Concept レンズマウントアダプター KF-AAE.IV
7,630円→6,485円（15％OFF）
TECHART TZM-02 電子マウントアダプター AF
59,380円→53,442円（10％OFF）
cam-in カメラストラップ リング式 イタリアンレザー CS197シリーズ
2,550円→2,167円（15%OFF）