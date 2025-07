ダンス&ボーカルグループ・MAX(NANA,MINA、LINA、REINA)が7日、都内で行われたスポーツくじ「BIG777」の特別イベント『NANAたちMAXが777秒歌う!令和7年7月7日7時7分7秒ライブ」に登場。「BIG777」の通常6億円の当せん額が最高7億7万7千円に引きあがることを記念、777秒(約12分57秒間)のスペシャルパフォーマンス全6曲を披露した。

MAXは、黒と赤をキーカラーにした衣装で登場。大きな歓声で迎えられ、NANAから順番に自己紹介した。LINAは「NANAさんがいてくれたおかげでこのイベントに呼んでいただけて。ありがとうございます」とし、「きょうはわくわくドキドキな時間をみなさんと一緒に過ごしていきたいと思うので、ぜひ最後まで楽しんでいってください!」と呼びかけると、気づけばライブパフォーマンス開始の午後7時7分7秒間近に。慌ててREINAが自己紹介し、ライブスタートすると、一気に会場のボルテージは最高潮へ。ライブでは「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」で幕開けし、「GET MY LOVE!」「ALDEBARAN」「TORA TORA TORA」「Lovi'n Me」「Ride on time」の新曲含む全6曲をノンストップで披露。ハードながら息のあったフォーメーションダンスで、会場に集まったファンを熱狂させた。NANAは「カウントアップされながらのライブは初めてだったので新鮮な気持ちでした!」とし、「皆さんお気づきでした?Ride on timeの『ラララララ』は『ナナナナナ』に」と特別バージョンだったことを明かし、気づいてファンも拍手と歓声でリアクション。MINAは「777秒に収めるの大変だったんですよ!」、LINAは「一緒にライブステージを乗り越えたという感じです」、REINAは「皆さんと過ごせて本当にうれしく思います!」とそれぞれ達成感と喜びでいっぱいの表情を見せていた。ライブ後のトークセッションでは、集まったファンによる「7億円が当たったら」という夢についての投稿から、メンバーが7つを選出。「足長おじさんになりたい」「保護猫シェルターを作ります」「結婚式を挙げたい」など、MAXによって選ばれた人にはサイン入りグッズをプレゼント。ファンとの交流を楽しんだ。