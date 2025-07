大阪・西天満にある、ピッツァの薪窯が目印のイタリアン。クオリティーが高く、遊び心あるメニューが目白押し！

大阪で一工夫あるイタリアンと言えばここ!

食材の高騰などで、外食の価格は年々あがっている。一人30,000円以上の寿司やフレンチもどんどん増えているが、毎月行くのは厳しい。デートや仲間の集まりで「おいしいものを食べたいとき」に使える、ハイコスパなお店とは?

一工夫あるイタリアン

大阪・西天満。菅原町西の交差点角に、臨場感あるオープンキッチンと長いカウンターで会話する人々で賑わうイタリア料理店がある。キッチンには炎ゆらめくピッツァの薪窯もあり、店内には常に香ばしい香りが漂っている。

店は大阪メトロ北浜駅から歩いて約6分

オープンキッチンをのぞめるカウンター席が特等席

奥には女子会にもふさわしいテーブル席もあり

門上さん

グルメな友人の息子さんがマネージメントするレストランということで出かけ、期待を裏切りませんでした。

店は2018年にオープンし、ピッツァとその他クオリティーの高いイタリア料理&ワインで人気店として知られているが、1年前にシェフが交代。客の年齢層も少々上がり、より大人な空間として楽しめると認知されつつあるとのこと。シェフの小倉勇人さんは、調理師学校卒業後、ホテルでサービスやイタリアンで料理人など、数多くのジャンルで経験を積んだ人物。シェフ就任後はメニューを一新し、「より遊び心を大切にしています。オーソドックスなメニューにも一工夫加えて、それがお客様の会話のきっかけになれば」と話す。

シェフの小倉勇人さん。「若い世代にも食文化を伝えていきたいですね」

薪窯の前でピザパドルを操るのはスーシェフの伊荑和至さん。大阪のフレンチやピッツェリアなどで経験を積み、現店では主にピッツァを担当する。「生地から作り替えました。タマネギ、昆布、干しシイタケ、白ワインなどを使った野菜のだしを生地に使用し、うまみを補うことで、塩分を控えるようにしました」。“食=医”と減塩に留意し、塩分が強いと食べ疲れることがある、ということに配慮したという。

スーシェフの伊荑和至さん。「ピッツァは“軽さ”を大切にしています」

目の前でピッツァが焼きあがる様子もごちそう

門上さん

店名である「MAKIBI」由来の薪窯のピザがバリエーション豊かです!

おすすめの料理はこちら!

今回は、アラカルトのメニューから4品をご紹介。王道メニューもあるが、一工夫アレンジして日本のイタリアンとして昇華した品ばかりだ。

チーズと黒コショウを使ったシンプルなパスタで知られるカチョエペペをアレンジ。鮮魚は鯛を使い、完熟ライムの皮やレモンで酸味を加味。カンボジア産生コショウは食感も楽しい。 「もったりとした中にも爽やかさがあってパクパク食べられるパスタです」と小倉シェフ。

熟成魚のカチョエペペ レモンとチーズのソース 生胡椒のアクセント(1,800円)

門上さん

魚介が入るカチョエぺぺは初めて。シンプルさに新たな世界が加わります。

トマトやチーズを使ったしっかりめのソースでいただくパッケリ。パスタをしっかり噛んで味わう喜びがある一品。

パッケリ ベーコンと淡路タマネギ、白ワインソース「アマトリチャーナ・ビアンカ」(1,900円)

門上さん

南イタリアのパスタ料理・アマトリチャーナ。ベーコンとタマネギのバランスが見事!

店では定番のピッツァの他、季節の名前をつけたオリジナルも提供。秋ならば豚バラコンフィと栗など素材の組み合わせもユニーク。生地に九州産小麦・スタッカートを使用し、歯切れのよさが魅力。

しらす、ミニトマト、生海苔、セロリ、ニンニク、梅、桜エビ、塩、発酵させた唐辛子を使用した自家製ローザマリーナ「初夏」(2,600円)

門上さん

春の時期に菜の花や若牛蒡を使ったピッツァをいただきましたが、春の香りと味わいをしっかり感じられました。

リュウキュウイノシシの肩ロースを薪焼きに。ソースではなく付け合わせでいただくスタイル。付け合わせはピコ・デ・ガロ(メキシコ料理で使われるサルサの一種)をイメージした野菜のサラダ。トウモロコシで甘みを加え、ヒハツをアクセントに使用している。店では、骨付き仔羊や黒毛和牛など定番の他、このリュウキュウイノシシや長崎県の放牧豚、山羊など珍しい肉料理がオンリストすることも。

カマイ(リュウキュウイノシシ)のロースト(6,000円)

門上さん

背肉の脂分のうまみと奥行きある味わいが素敵です。

日本独自のイタリアンへ

「まずはいろんな方々に、この店に慣れ親しんでいただきたいですね。そして、ゆくゆくは日本独自のイタリアンとして認知されればうれしいです!」と小倉シェフ。どんな日本のイタリアンが生まれていくのか、期待大! 今後の展開が楽しみな一軒だ。

門上さん

カウンターメインでカジュアルな雰囲気が好感を呼びます!

教えてくれた人

<店舗情報>◆MAKIBI住所 : 大阪府大阪市北区西天満3-1-27 メビウス西天満ビル 1FTEL : 050-5596-7690

門上 武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

※価格は税込。

文:木佐貫久代

撮影:東谷幸一

