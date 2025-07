アシックスは、ASICS Walking(アシックスウォーキング)のハイエンドシリーズ「RUNWALK(ランウォーク)」から、品格と機能美を追求したドレスシューズ「RUNWALK 7(ランウォーク セブン)」14品番を、2025年7月4日からアシックスウォーキングオンラインストア、アシックスグループの直営店の一部店舗で先行発売し、7月10日から「アシックスウォーキング」の全店舗、一部の百貨店などで順次発売します。

記事のポイント アシックスがスポーツシューズなどで磨き上げてきた技術と、フォーマルな服装に合う高いデザイン性を両立させたドレスシューズ。防水性の高いゴアテックスや衝撃緩衝システム「fuzeGEL」を使用するなど、機能性の高さが魅力。歩く機会が多いビジネスパーソンにオススメです。

「RUNWALK 7」は、「品格と機能美の追求」をコンセプトに、アシックスのランニングシューズのテクノロジーを“歩く”に応用するなど高い機能を備えた靴底と、レザーの選定や仕上げの工程にこだわったデザイン性を組み合わせたのが特徴です。

↑RUNWALK 7 LS(1231A303)

ラインナップは、細部にまでこだわり抜いて仕上げた日本製モデルの「RUNWALK 7 LS」、ゴアテックスファブリクスを搭載した「RUNWALK 7 TS GTX」、「RUNWALK 7 BS GTX」の3タイプを用意。いずれも、履き心地を良くするために長さや角度などをミリ単位で調整しながら最適化した靴型(ラスト)を用いて作製し、靴底をラバーで覆うことで、レザーソールのような立体感と高級感を持たせています。

靴底は、最初に着地するかかと部に独自のスポンジ合成技術に衝撃緩衝機能「GEL」の機能を融合させて軽量化した「fuzeGEL(フューズゲル)」を広範囲に内蔵することで、クッション性と反発性を高めています。また、靴底全体に連続したパーフォレーション(穴)を施すことで軽さを体感できるようにしています。「RUNWALK 7 LS」と「RUNWALK 7 TS GTX」は、靴底の中部から前部にかけてY字型の樹脂製補強材を内蔵することで、歩行時の過度なねじれを抑制し、安定した歩行をサポートします。

↑靴底全体にパーフォレーション(穴)を設けることで軽さを実現。

各タイプの特長

【RUNWALK 7 LS】

品格を追求し、細部にまでこだわり抜いて仕上げた日本製モデル。アッパー(甲被)にはきめ細やかなキップレザーを、裏材には明るいキャメルカラーのステアレザーを採用し、クラシックな革靴がもつ気品を持たせています。靴型に合わせてハンマーで叩き込みを行い、シルエットがきれいにあらわれるようツヤの出し方を工夫するなど、一つひとつの工程に手間と時間をかけて美しいフォルムを追求しています。実売価格は4万9500円(税込)。

【RUNWALK 7 TS GTX】

アッパーに上品なイタリアンレザーを採用したクラシカルなモデル。ライニング部分に防水透湿性に優れたゴアテックスファブリクスを搭載し、雨の日でも靴内を快適な状態に保ちます。2Eから4Eと幅広いウイズバリエーションを展開し、カジュアルスタイルにも合わせやすいローファータイプも揃っています。実売価格は3万8500円(税込)。

【RUNWALK 7 BS GTX】

アッパーに上質な天然皮革を採用し、艶やかな仕上げにこだわったモデルです。ライニング部分に防水透湿性に優れたゴアテックスファブリクスを搭載し、雨の日でも靴内を快適な状態に保ちます。実売価格は2万9700円(税込)。

アシックス ドレスシューズ「RUNWALK 7」 発売日:2025年7月4日先行発売 実売価格:2万9700円〜4万9500円(税込)

