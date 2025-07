街歩きを楽しみながらGPSアートを楽しめる！ほくりくGPSアート部「お絵かきナビ」

ほくりくGPSアート部は、スマートフォンやスマートグラスを活用し、街歩きを楽しみながらGPSアートを作成できるWebアプリケーション「お絵かきナビ」をリリースしました。

ほくりくGPSアート部「お絵かきナビ」

ほくりくGPSアート部は、スマートフォンやスマートグラスを活用し、街歩きを楽しみながらGPSアートを作成できるWebアプリケーション「お絵かきナビ」をリリース。

このアプリは、アプリのインストールが不要で、指定のQRコードを読み込むだけで誰でも手軽に利用を開始できます。

■『お絵かきナビ』について

◇手軽に楽しめるGPSアート体験

スマートフォンのGPS機能を活用し、歩いた軌跡で地上に絵を描く「GPSアート」を気軽に楽しむことができます。

完成したアートは、その場で「返信アート」として完走証として受け取ることが可能です。

◇アプリインストール不要ですぐにスタート

Webアプリケーションのため、専用アプリをインストールする必要がありません。

QRコードを読み込むだけで、すぐにサービスを利用できます。

◇自動観光ガイド機能

コース上の観光スポットや見どころに近づくと、画像や音声による案内が自動で再生されます。

街の歴史や文化を学びながら散策を楽しめます。

◇歩いて復興応援

ユーザーが街を歩くことが復興へのメッセージとなり、応援に繋がる仕組みを取り入れています。

◇スマートグラスにも対応

話題のスマートグラスにも対応しており、より没入感のある未来的な街歩き体験を提供します。

※実証実験では、XREAL社製のARグラス「XREAL One」を利用しています。

お絵かきナビの特徴

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■開発の背景

本アプリは、「スポーツ」「文化」「観光」「健康」「グルメ」「交流」といった多様な要素を融合させ、GPSアートを軸に街歩きを多角的に楽しむことを目的に開発されました。

下記のようなニーズをお持ちの方々に、新しい体験を提供します。

・仲間とわいわい街歩きを楽しみたい方

・街の新しい魅力を発見したい方

・クリエイティブな活動を楽しみたい方

・記念日をユニークな形でお祝いしたい方

GPSアートの多様性(加賀梅鉢モデル)

■『GPSアート』について

GPSアートとは、自分の位置を表示・記録できる機能を使用して、地図上に絵や文字を描くアートなスポーツ。

表現したい絵柄を考え、みんなで協力しながら自分の足で作品を創り上げ、ゴールで達成感を共有するのが醍醐味です。

GPSアートの強みは「参加ハードルの低さ」と「メッセージ性」です。

歩くだけでイベントが開催でき、メッセージを通して思いを繋ぐことができます。

返信アートの目指している仕組み

GPSアートの強みはメッセージ性

■実証実験

日時 : 令和7年7月12日(土) 9:30〜12:00

イベント名 : ののいちプロギング

※イベント内にて使用体験

会場 : にぎわいの里ののいち カミーノおよび野々市市内

内容 : 北国街道の宿場町周辺の猫面瓦を探しながら、

「猫」などのGPSアートを描きます。

お絵かきナビでルートのナビゲーション、観光ガイド、

スマートグラスの活用の実証実験を行います。

ののいちプロギング 猫のGPSアート

ほくりくGPSアート部

