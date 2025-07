パッケージカラーである紫を基調とした店内！ブルボン「BOURBONルマンド王国」

ブルボンは、東京駅八重洲側の商業施設「東京駅一番街」の地下1階にある“東京おかしランド”イベントスペースに、ちょっぴり“おめかし”した新しいルマンドに出会えるアンテナショップ「BOURBONルマンド王国」を2025年7月10日(木)から9月10日(水)までの期間限定でオープンします。

ブルボン「BOURBONルマンド王国」

住所 :東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド

イベントスペース(JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐ)

期間 :2025年7月10日(木)〜2025年9月10日(水)

営業時間:9:00〜21:00(無休)

ブルボンは、東京駅八重洲側の商業施設「東京駅一番街」の地下1階にある“東京おかしランド”イベントスペースに、ちょっぴり“おめかし”した新しいルマンドに出会えるアンテナショップ「BOURBONルマンド王国」を2025年7月10日(木)から9月10日(水)までの期間限定でオープン!

店内は、ルマンドの特徴的なパッケージカラーである紫を基調とし、落ち着きがあり気品高い雰囲気が漂う装いです。

ルマンドの世界観が楽しめます。

また店頭では、フリーズドライ苺のトッピングでちょっぴり“おめかし”したルマンドを販売します。

発酵バターをたっぷりと練り込んだクレープ生地をカカオ香るチョコクリームや甘酸っぱいストロベリークリームで包み込んだ、この機会にしか味わえない特別な商品です。

【取り扱い商品】

◇ショコラベリールマンド

発酵バターをたっぷりと練り込んだクレープ生地をカカオ香るチョコクリームで包み込みました。

発酵バターとチョコクリームのマリアージュにフリーズドライ苺をトッピングし、アクセントを加えた特別なルマンドです。

商品名 :ショコラベリールマンド

内容量 :5本

価格 :800円(税込)

賞味期限:7カ月

◇ベリーベリールマンド

発酵バターをたっぷりと練り込んだクレープ生地を甘酸っぱいストロベリークリームで包み込みました。

フリーズドライ苺をトッピングしさらなる食感と香りが加わった、苺づくしの華やかなおいしさを楽しめます。

商品名 :ベリーベリールマンド

内容量 :5本

価格 :800円(税込)

賞味期限:7カ月

◇プレミアムルマンドアソート

ショコラベリールマンドとベリーベリールマンドを詰め合わせたアソート商品です。

ちょっぴり“おめかし”した軽やかで愛らしさ漂うルマンドを楽しめます。

商品名 :プレミアムルマンドアソート

内容量 :8本(ショコラベリールマンド4本 ベリーベリールマンド4本)

価格 :1,280円(税込)

賞味期限:7カ月

【参考】

◇ルマンドについて

商品名:ルマンド

内容量:12本

価格 :オープンプライス

