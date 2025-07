Mrs. GREEN APPLEがアニバーサリーベストアルバム『10』とBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を明日7月8日(火)に同時リリースする。このリリース当日にメンバーの藤澤涼架(Key)が単身で各テレビ局を巡り、計5番組に生出演することが発表された。 藤澤が生出演するのは日本テレビ系『Oha!4 NEWS LIVE』、テレビ東京系『おはスタ』、TBS系『THE TIME,』、フジテレビ系『サン!シャイン』、同『ノンストップ!』の5番組。朝から随時チェックしてほしい。 なお、この日夜7時からは、東京タワーがミセスグリーンにライトアップされる<東京タワーミセスグリーンライトアップ>も一日限りで開催される。高さ150mに位置する展望台「メインデッキ」の南面にMrs. GREEN APPLEのバンドロゴが映し出され、東京タワー史上初めての快挙としてメインデッキにアーティストのロゴが投映される予定だ。 また、フィジカルメディアのCD(コンパクトディスク)を手に取ること、聴くことの楽しさ・魅力を提案するプロジェクト「CD聴こうよ。」も各所で展開中だ。今日7月7日(月) から7月14日(月)までSHIBUYA TSUTAYAにて特別企画「ミセスとCD聴こうよ。展@TSUTAYA」を開催中(入場は事前予約制)で、また、特別にラッピングしたJR山手線が7月17日(木)まで期間限定で運行中、メンバーの名前にちなんだ「JR”大森“駅」「土佐くろしお鉄道”若井“駅」「JR”藤沢“駅」でも広告を掲出している。 さらに、デビュー10周年プロジェクト「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」として、今日7月7日(月)〜7月31日(木)の期間、三井ショッピングパークららぽーと(富士見、名古屋みなとアクルス、豊洲、EXPOCITY、福岡)、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ、RAYARD MIYASHITA PARK、三井ショッピングパークアーバン 赤れんが テラスで<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK>を開催。MIYASHITA PARK South 3F アートギャラリー『SAI』では、10年をじっくりと振り返ることのできる特別企画「Mrs. GREEN APPLE 10th Memorial Room」がスペシャル企画として今日7月7日(月) から7月13日(日)まで開催されている(入場は事前予約制)。 また、7月8日(火)〜7月21(月・祝)の期間、全国のマルイ・モディ各店で<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN OIOI MODI>を開催する。さらに「MGA MAGICAL 10 […]

