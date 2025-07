スピッツが2025年9月17日(水)に『ハチミツ 30th Anniversary Edition』を発売することが決定した。 もうすぐ初ライヴから38年を迎えるスピッツ。『ハチミツ』にも収録されている12thシングル「涙がキラリ☆」の発売が30年前の今日、7月7日となる。 新たに送り出される『ハチミツ 30th Anniversary Edition』ではオリジナルアルバム収録の全11曲に加え、近年のライヴヴァージョン4曲をボーナストラックに加えた全15曲をエミリー・ラザーによる最新リマスタリング音源で収録。CD・カセットテープ・アナログ盤の全3形態を限定生産で同時リリースする。 CDにはHDリマスターされたミュージックビデオ4曲に加え、リリース当時の『SPITZ JAMBOREE TOUR “TONGARI ’95-’96”』他から貴重なライヴ映像4曲を収録したBlu-rayが付属。さらに、ブックレットにはオリジナルアルバムには未使用だった秘蔵写真も掲載される。 『ハチミツ』は、スピッツが多くの人に知られるきっかけとなった「ロビンソン」や「涙がキラリ☆」「愛のことば」等が収録され、ミリオンセラーを達成したオリジナルアルバムだ。名盤らしく版を重ねる本作を、この機会にぜひ聴いてみてほしい。 『ハチミツ 30th Anniversary Edition』 2025年9月17日(水)発売 ■CD(期間限定生産盤)【1SHM-CD+1Blu-ray(三方背ケース入り紙トレイ仕様)】UPCH-7779 5,808円(税込)<CD> 全15曲 Remastered by Emily Lazar01​. ハチミツ02​. 涙がキラリ☆03​. 歩き出せ、クローバー04​. ルナルナ05​. 愛のことば06​. トンガリ’9507​. あじさい通り08​. ロビンソン09​. Y10​. グラスホッパー11​. 君と暮らせたらBonus Tracks12​. 愛のことば (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour “GO!GO!スカンジナビア vol​.8”)13​. ロビンソン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 […]

