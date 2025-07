マカロニえんぴつが新曲「静かな海」のApple Music/Spotifyシェアキャンペーンを開催する。 「静かな海」はデビュー10周年イヤーの集大成として、結成の地・神奈川県の横浜スタジアムにて開催されたバンド史上最大規模となるワンマンライブにてサプライズ披露された楽曲だ。 ミュージックビデオ再生回数は公開から3週間で220万回再生を突破、Billboard総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”では20位(6/25付)を獲得。ラジオオンエアチャートでも全国2位を獲得、音楽配信サービスのトップチャートにも数多く選出されるなど、今まさに各所で話題だ。本日7月7日18:30より生放送されるTBSテレビ『CDTVライブ!ライブ!』での楽曲披露も決定している。 シェアキャンペーンは、Apple Music、Spotifyのどちらかのサービスにて楽曲を視聴し、InstagramのストーリーズもしくはXにシェア。特設サイト内のフォームからシェア画面を送ると抽選でメンバーサイン入りのTシャツがプレゼントされるというものだ。 ■新曲「静かな海」6月15日(日)午前0時 配信開始配信サイト:https://tf.lnk.to/macaroni_Shizukana_Umi特設サイト:https://macaroniempitsu-shizukana-umi.com/ ■FCツアー<マカロックツアーvol.20 〜むしろウチらが追っかける!愛を掴んでホールドオン篇〜>8月31日(日) 北海道・Zepp Sapporo9月08日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside9月09日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside9月11日(木) 福岡・Zepp Fukuoka9月16日(火) 愛知・Zepp Nagoya9月17日(水) 愛知・Zepp Nagoya9月24日(水) 東京・Zepp DiverCity9月25日(木) 東京・Zepp DiverCity ■<マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜>▼2026年1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場 関連リンク ◆マカロニえんぴつ オフィシャルサイト◆マカロニえんぴつ オフィシャルX◆マカロニえんぴつ オフィシャルInstagram◆マカロニえんぴつ オフィシャルLINE

