おっさんの為の祭典！バルチカ03(ゼロサン)エキウエ『03(おっさん)祭り』

「バルチカ03(ゼロサン)エキウエ」では、2025年7月31日(木)に開業1周年を迎えることを記念して、おっさんのための祭典『03(おっさん)祭り』を2025年7月18日(金)から開催します。

この施設は1周年を節目に、メインターゲットである「おっさん」だけではなく梅田で働く全オフィスワーカーに対し、飲食をより楽しめるよう、「おっさん」を主役にした今回の祭典を企画しました。

1周年を記念した「おっさん祭り」では、「おっさん同伴」で来店した方に次回来店時に利用可能な割引券の贈呈や、施設内の訪問店舗数をスタンプラリー形式で競う「THE・おっさん決定戦」など、「おっさん」を主役としたイベントを順次開催します。

さらに、昨年の同日に開業した「KITTE大阪」(大阪市北区)との共同企画によりエリア全体で1周年をお祝いしていきます。

「おっさん」にお祭り気分を楽しめるよう、開催期間中はおっさんのイラストを使用した装飾や角野卓造氏の等身大パネルを設置したフォトスポット、ビール会社の提灯による装飾で祭りの賑わいを演出します。

■『03(おっさん)祭』

・03(おっさん)祭 企画(1):「おっさん同伴」 キャンペーン

【開催期間】2025年7月31日(木)〜8月7日(木)

期間中、「おっさん」同伴で本施設に来店され、お会計時に「おっさん同伴です。

」と店舗スタッフに申告いただいた方を対象に、次回来店時に使用できる500円割引券を進呈します。

※性別年齢問わず「おっさん同伴です」と申告いただければ、どなたでも参加できます

※2名様以上で来店された方が対象です

※500円割引券はお会計2,500円(税込)ごとに1枚/おひとり様1枚までのお渡しとなります

※500円割引券の有効期限は2025年8月8日(金)〜9月30日(火)となります

※各店舗、配布の上限数に達し次第終了となります

・03(おっさん)祭 企画(2):03の中の飲兵衛を決める!THE・おっさん決定戦

【開催期間】2025年8月8日(金)〜11月30日(日)

期間中、本施設の訪問店舗数が最も多かった方1名様に、「THE・おっさん2025」の称号を授与するとともに肖像(イラスト)を館内に掲出します。

またエントリーいただいた方を対象に、5店舗から参加可能・最大10万円分の「バルチカ03・うめきたグリーンプレイス共通商品券」を抽選で贈呈します。

※性別年齢問わず、どなたでも参加できます

※エントリーは「WESPO」アプリのスタンプラリーより参加できます。

※訪問店舗数が同数の場合は抽選となります

・『KITTE大阪×バルチカ03共同企画:1周年「うちわでおトクキャンペーン」』

【開催期間】2025年7月18日(金)〜8月31日(日)

期間中、1周年を記念した「特製うちわ」を配布します。

両館の対象店舗で「特製うちわ」を提示いただいた方を対象に、1周年を記念した特別な特典を贈呈します。

