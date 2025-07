こだわりの手づくりスイーツが楽しめる！HAND BAKES イオンレイクタウンkaze店

「HAND BAKES」は、2025年7月18日(金)、「HAND BAKES」の2号店を「イオンレイクタウンkaze」に新規オープンします。

HAND BAKES イオンレイクタウンkaze店

所在地 :埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2

イオンレイクタウンkaze 2階

オープン :2025年7月18日(金)

営業時間 :10:00〜21:00

席数 :72

店内で毎日焼き上げるタルトやパイは、四季折々の果実の美しさとみずみずしさをそのまま閉じ込めたシグニチャーメニュー。

香ばしい生地と果実の風味が織りなす絶妙なバランスが楽しめます。

また、旬の食材を活かした彩り豊かなデリプレートや、もちもち食感の生パスタ、アルコールやオリジナルドリンクも充実。

コーヒー豆は焙煎士としても活躍する坂口憲二氏がプロデュースするThe Rising Sun Coffeeを使用しているのも「HAND BAKES イオンレイクタウンkaze店」ならではの魅力のひとつです。

今回のイオンレイクタウンkaze店では、既存の新宿店よりもさらに幅広いメニュー展開が可能となりました。

立地の特性を活かし、ファミリー層を中心に、学生やカップル層にも楽しめるよう、既存の人気メニューに加え、多くのオリジナルメニューを取り揃える予定です。

なかでも注目は、OZ mall AWARDS 2025を受賞したアフタヌーンティーセット。

季節やイベント毎に内容が変わり、華やかで満足感のあるラインナップは、新宿店でも多くの予約をいただいている人気メニューです。

さらに、親子で楽しめるアフタヌーンティーセットや、リーズナブルなキッズメニュー、店舗メニューが食べられないお子様に向けた無料のベビーフード提供など、家族全員が安心して過ごせる工夫も多数用意されています。

メニュー開発を担う調理責任者自身が、8歳と3歳の子育てというリアルな視点から、「お子さまも、パパもママも、全員が笑顔になれる外食体験」を目指し、味・内容ともに丁寧に設計されたラインナップとなっています。

〇 夏を彩るアフタヌーンティーセット

価格:2,980円(税込3,278円)平日/3,480円(税込3,828円)週末

季節限定のアフタヌーンティー「夏を彩るアフタヌーンティー」にはレアチーズと桃のゼリー、マンゴータルト、メロンのシュークリームなど、夏の果実をふんだんに使った爽やかなスイーツが並びます。

セイボリーには、オープンサンドやローストビーフ、ふんわりと仕上げたオムレツなどをラインナップ。

さらに、プラス500円(税込550円)で“日本にもっと美味しい紅茶を届けたい”というコンセプトの〈amsu tea(アムシュティー)〉の紅茶を含むカフェメニューがお替わり自由で楽しめます。

※時期により内容が異なる場合があります

夏を彩るアフタヌーンティーセット

〇 親子で楽しめるアフタヌーンティーセット

価格:2,980円(税込3,278円)平日/3,480円(税込3,828円)週末

3段スタンドのうち1段が、お子様専用プレートに。

オムライスやチキンナゲット、エビフライなど全6種のお子様メニューを可愛らしく盛り付けました。

ママには、ミニモンブランやマカロンなどのスイーツ6種と、自家製ローストビーフやアボカド&生ハムのオープンサンドなど、彩り豊かなセイボリー4種を用意。

お子様とのご褒美時間や、ママ友会にもぴったりの新スタイルアフタヌーンティーセットです。

親子で楽しめるアフタヌーンティーセット

〇 キッズメニュー

価格:480円〜(税込528円〜)

ファミリー層に向けた新フォーマット店舗としてのお子様向けメニューをスタート!

●キッズオムライスプレート

ふわとろオムライスに、フライドポテト、ウインナー、コーンスープ、ゼリー

●キッズうどんプレート

わかめとコーンのおうどんに、フライドポテト、ウインナー、コーンスープ、ゼリー

どちらもお子様の“好き”をぎゅっと詰め込んだプレートスタイル。

ご家族でのお食事がもっと楽しくなるようなひとときを提供します。

キッズメニュー

〇 “見てときめき、食べて幸せ。

”手作りタルトが食後やティータイムの主役に!

旬のフルーツがきらめく華やかなものから、心くすぐるチャーミングなデザインまで、バリエーション豊かに用意されています。

日常のご褒美にも、特別なひとときにもぴったりな“主役級スイーツ”。

季節ごとに表情を変える手作りタルトは、何度訪れても新たな発見があり、選ぶ楽しさにあふれています。

1年を通して、旬の果実とともに移ろう季節の旅を、タルトと一緒に楽しめます。

〇 見た目も心もときめく、“ハートのいちごタルト”

価格:1,080円(税込1,188円)

新宿店でも話題になった、ハート型が目を引く、華やかな季節限定いちごのタルト。

贅沢に約5粒分のいちごを使用し、サクサクに焼き上げたタルト生地と、甘酸っぱいいちごの絶妙なバランスが魅力です。

仕上げにはピスタチオをトッピング。

香ばしさがほどよいアクセントになり、最後のひとくちまで飽きずに楽しめます。

見た目のかわいさと、満足感のある味わいを兼ね備えた、ご褒美にもぴったりの一品です。

ハートのいちごタルト

〇 夏のときめきを詰め込んだ、“サマーフルーツタルト”

価格:880円(税込968円)

色とりどりの旬のフルーツをなんと7種類も使用した、見た目にも華やかな夏限定タルト。

みずみずしい生のフルーツと、なめらかなカスタードクリームが相性抜群で、口いっぱいに広がるトロピカルな美味しさが魅力です。

ひとくちごとに違う果実の風味を楽しめる贅沢な一品は、夏のご褒美にもぴったり。

爽やかな味わいが、夏気分をぐっと盛り上げてくれます。

サマーフルーツタルト

