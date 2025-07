Superfly『THE FIRST TAKE』で披露したSUPER BEAVER「人として」カバー音源の配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Superflyが、『THE FIRST TAKE』で話題を集めたSUPER BEAVERの名曲カバー「人として-From THE FIRST TAKE」を、7月8日0時に配信リリースすることを発表した。

6月11日に『THE FIRST TAKE』のYouTubeチャンネルで公開された本楽曲は、SUPER BEAVERが2016年にリリースした名曲のカバーで、6月にリリースしたSuperfly初のカバーアルバム『Amazing』に収録されている。

Superfly越智志帆はSUPER BEAVERの名曲「人として」をカバーするなかで、「男性が作られた楽曲に、自分の理想とする女性の姿があったんです。『人として』には、聴き手にそれぞれの自分の理想像を思い浮かべさせるようなエネルギーがあると思いました。世界中がカッコよく生きてる人でいっぱいになりますように!」という想いを抱き、歌に込めて届けているという。

最近では7月2日にフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 夏』でSUPER BEAVERのボーカル渋谷龍太とSuperflyのふたりが、「人として」を初めてコラボ歌唱し、その熱いパフォーマンスが話題となった。

『THE FIRST TAKE』では、ストリングスの代わりにピアノを加えたスペシャルアレンジにて、力強い歌声で圧巻の一発撮りパフォーマンスを披露した。

