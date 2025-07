ONESTYLEは、5月11日にザ・クレストホテル柏内に「ONESTYLE柏サロン」をオープンし、フォトウェディング企業として初の帝国ホテルグループ進出を果たしました。

ONESTYLE柏サロン

● 所在地 :千葉県柏市末広町14-1(ザ・クレストホテル柏2階)

● サービス内容:フォトウェディング/挙式撮影/会食フォト/記念日撮影/

家族写真/衣装・美容手配など

ONESTYLEは、5月11日にザ・クレストホテル柏内に「ONESTYLE柏サロン」をオープンし、フォトウェディング企業として初の帝国ホテルグループ進出を果たした。

■戦略的パートナーシップ:ONESTYLEが選ばれた理由

今回のザ・クレストホテル柏内の店舗オープンは、ONESTYLEのこれまでの実績と企画力が評価された結果です。

4店舗の運営で培った独自のプロデュース力と、多彩なロケーション撮影のノウハウが、ザ・クレストホテル柏が求める新しいブライダルサービスのビジョンと合致。

ONESTYLEとして初のホテル内テナントという革新的な形での出店が実現しました。

■ホテル空間を、物語のような一枚へ。

ONESTYLE柏サロンでは、ザ・クレストホテル柏のホテルならではの空間美を活かしたフォトウェディングを提供しています。

格式を感じさせる上質な空間でありながら、地域の人々に寄り添う温かみも持ち合わせたこの場所は、人生の節目を迎えるふたりにふさわしい舞台です。

光と影のコントラスト、静謐な和の設え、アートの前に立つ凛とした姿、そして、ホテルを舞台にしたドラマのようなドレスカット。

ザ・クレストホテル柏の空間には、日常では出会えない美しい瞬間が、自然に宿ります。

和装・洋装を問わず、どのシーンも“写真”という枠を超え、まるで物語のワンシーンのように記憶に刻まれます。

スタジオでは得られない本物の質感と、大切な日を過ごす場所だからこそ引き出される、その人らしい表情。

■ONESTYLEの真価:柏エリアでのロケーション撮影展開と地域密着戦略

ONESTYLEが長年培ってきたロケーション撮影の企画力を柏エリアで本格展開。

地域の特性を深く理解し、四季を通じて多彩な撮影シーンを創出できる体制を構築しました。

【厳選された柏エリアの撮影ロケーション】

● 歴史ある神社仏閣などでの和装撮影

● 再開発エリアのモダンな都市景観

● 緑豊かな公園での四季折々の自然背景

館内の格調高い撮影とロケーション撮影の組み合わせにより、一組のお客様に対して幅広い撮影バリエーションを提供し、他社との明確な差別化を実現しています。

■地域密着型経営の実績とノウハウ

ONESTYLEは地域との深いつながりを重視した経営を実践してきた実績があります。

仙台店舗では東北楽天ゴールデンイーグルスのスポンサーとして、ほぼ独占的にフォトウェディングプランを展開。

地域のシンボル的存在との連携により、地元密着型のサービス展開で大きな成功を収めています。

この経験を活かし、柏エリアでも地域企業や団体とのコラボレーション企画を積極的に推進予定。

柏市が持つ多様な魅力を最大限に活用し、地域全体の活性化に貢献するサロン運営を目指します。

今後は地域イベントとの連携、地元企業とのパートナーシップ、柏の魅力を発信する特別企画など、柏市を盛り上げる様々な取り組みを展開していきます。

■多角的なサービス展開で市場ニーズに対応

戦略的に設計された多彩なプランライン

<館内プレミアムプラン>

● ホテルの豪華装飾を活用した格調高い撮影

● 撮影後のホテル内会食まで一貫したサービス提供

● 季節演出やライティングにこだわった特別な空間作り

<ロケーション撮影プラン>

● ONESTYLEが開拓した柏エリア厳選スポット

● 自然光を最大限に活用したナチュラルな撮影技術

● 四季の変化を計算に入れた年間を通じた企画展開

<ハイブリッドプラン>

● 館内とロケーションの両方を楽しむ贅沢な構成

● 一日で多様な表情の写真撮影を実現

柏エリアイメージ(1)

柏エリアイメージ(2)

柏エリアイメージ(3)

柏エリアイメージ(4)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新たなフォトウェディング体験も!ONESTYLE柏サロン appeared first on Dtimes.