古代の祈りを旅して得た体験を作品に！アルテマイスター「祈りのかたち2025」展

アルテマイスターは、「厨子屋 銀座本店」にて十時 啓悦「祈りのかたち2025」展を8月18日(月)まで開催しています。

アルテマイスター「祈りのかたち2025」展

<十時氏監修>新作厨子「時跡」同時発表

【会期】 2025年6月28日(土)〜2025年8月18日(月)

8月11日(月・祝)〜15日(金)夏季休業

【時間】 11:00〜19:00 最終日17:00閉場

【入場料】 無料

【休廊日】 毎週火曜

【会場】 厨子屋 銀座本店B1ギャラリー

(東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビルB1)

アルテマイスターは、「厨子屋 銀座本店」にて十時 啓悦「祈りのかたち2025」展を8月18日(月)まで開催。

■開催概要

木地制作から加飾まで一貫した制作を続ける木漆工芸家・十時 啓悦(ととき あきよし)氏の厨子や蓋物、盃などの作品78点が並ぶ展覧会です。

常に進化し続ける十時氏の独特でダイナミックな漆芸作品と併せ、十時氏監修の新作厨子「時跡(じせき)」を見ることができます。

■作家紹介

十時 啓悦(ととき あきよし)/木漆工芸家

1950年 大阪府豊中市生まれ

1973年 武蔵野美術大学 造形学部産業デザイン学科工芸工業デザイン専攻卒業

1975年 東京藝術大学大学院 美術研究科 漆芸専攻修了後に漆芸家の野田行作に師事

1977年 日本クラフト展優秀賞受賞

1981年 日本クラフト展優秀賞受賞

1986年 日本伝統工芸新作展奨励賞受賞

2003年 青梅クラフト館設立

現在、日本文化財漆協会参事、武蔵野美術大学名誉教授。

■開催によせて

「古代の祈りを体感する旅をここ数年続けて来ました。

過去に敬意を抱く時、あらためて形では無く、日常的に暮らしの中に存在することに気づきました。

今日のライフスタイルに合わせた祈りのかたちをイメージし住空間で、ふと視線を向ける造形物を考え、当展示会を開催します。

主材料は木と漆ですが、漆は会津で長年育てた国産“黒森漆”を使用し、また新しく樹脂乾漆技法表現を用いました。

今回は厨子屋の運営元である仏壇・仏具メーカーのアルテマイスターと共同開発した厨子、「時跡」も発表します。

併せて確認してください。」十時 啓悦

■古代の祈りを旅して得た体験を作品に落し込んだ「祈りのかたち」78点を展示

本展では「祈りのかたち」にフォーカスし、厨子のほか、花器やお香入れ、盃、敷板などの調度品を中心に、十時氏の新作と近作78点を展示。

この3年間の沖縄、ネパール、オーストラリアへの旅で得た多様な体験が作品に生かされ、より深みのある表現となっています。

蓋物 森羅 b

慈盃(じはい) b

■星や宇宙を意味する五角形をテーマに制作された「五稜厨子」

本展で初お披露目となる新作は五角形をテーマにした厨子5点。

「五角形」から「星」の瞬きを連想され、「宇宙」へと想いを馳せた厨子を一堂に展示します。

「五稜厨子」と名付けられた厨子は、扉を開くと屏風のように装飾が広がる仕様になっており、深い漆色のものから、若草色や藍色などの日本の伝統色を施した厨子の他、銀箔を変色させた厨子など様々な作品が揃います。

■会津で長年育てられた国産“黒森漆”を使用

今回の十時氏の作品に使われている漆は、アルテマイスターが約50年前に会津の黒森地区に植林した漆の木から採取した漆です。

今回の企画展開催にあたり、十時氏も現地に入り、漆の木の状況と、採取された漆を確認されました。

自身も日本文化財漆協会参事として各地で漆の調査を行っており、黒森漆の品質の良さが認められ作品に使用されました。

ご息女と共に黒森漆を視察する十時氏

■“時が刻み込んだ跡”という意味を込めた十時氏監修の厨子「時跡」

新商品の厨子「時跡」は、厨子屋の運営元である仏壇・仏具・位牌のメーカー、アルテマイスターと十時氏のコラボレーションにより誕生しました。

開発にあたっては、十時氏の独自の漆芸技法を生かすため、十時氏の指導のもと、学生時代やプライベートでも漆芸作品を制作するアルテマイスターの社員がその技術を習得。

特徴的な「錆付け」の表現を忠実に再現しつつ、製品として高い品質を実現するため、漆の配合や技法の研究を重ね完成させました。

左から「時跡 黒」「時跡 朱」「時跡 錆」

■店舗概要

店舗名 :厨子屋 銀座本店

所在地 :〒104-0061 東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビル1F・B1

TEL :03-3538-5118

営業時間:11:00〜19:00

定休日 :火曜

入場料 :無料

厨子屋 銀座本店 外観

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 古代の祈りを旅して得た体験を作品に!アルテマイスター「祈りのかたち2025」展 appeared first on Dtimes.