10人のゲストキュレーターと探る、スヌーピーの言葉の世界「スヌーピーは、今日も語る。」

コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」誕生75周年を記念して、Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)にて2025年7月16日(水)から8月11日(祝)まで開催される「スヌーピーは、今日も語る。 - PEANUTS 75th Anniv. -」。現在前売券も好評販売中のこのイベントで販売される限定グッズとコラボメニューの詳細情報が新たに発表された。

「スヌーピーTee」(4950円)

「ピーナッツ・ギャング Tee」(4950円)

「今日も語る Bag」(2750円)

写真左から 「チャーリー・ブラウンBag」(3080円) 、「スヌーピーBag」(3080円) 、 「ルーシーBag」(3080円)

「今日も語る Mug」(1980円)

「今日も語る Sticker」(990円)

「誰にだって希望は必要だ Tee」(7150円) 、 「個人が組織と対立したとき Tee」(6600円) 、 「人生に退屈する必要はないもんね Cap」(6050円)

写真左から「クッキーはどんな夢見るのかな Plate」(3300円) 、「しあわせは付け合わせのフライドポテト Plate」(3300円)

チャーリー・ブラウン「僕は負けてグチグチは言わない、負けっぷりのいい敗者なんだ。」

スヌーピーのプレイスマットにも注目!

スヌーピー「人生最大の喜びの一つはジャンクフードをガツガツ食べること!」

ウッドストック

サリー・ブラウン「知るわけないでしょ?どうでもいいでしょ?人生は続くのよ!」

ルーシー・ヴァン・ペルト「他の人の暮らしを見るのっていつも面白いわ」

ライナス・ヴァン・ペルト「空は何色で塗ればいいんだろう?」

東京・銀座の数寄屋橋交差点の一角にあるGinza Sony Parkで開催

スヌーピーたちの“言葉”にフィーチャーしたこの展覧会では、「10人のゲストキュレーターが選ぶ大切にしたい言葉」「言葉を再構築したオリジナルアイテム」「食と言葉を一緒に楽しむカジュアルダイニング」の3つの切り口で構成。今回解禁されたのは、このうち後者2つの詳細内容だ。■キュレーター手がけるオリジナルアイテムも!限定グッズ大公開地下2階の展示空間内に併設される限定ショップでは、PEANUTSとGinza Sony Parkとのオリジナルコラボグッズに加え、ゲストキュレーター手がけるオリジナルアイテムも販売される。■PEANUTS×Ginza Sony Parkコラボグッズまず注目したいのは、展覧会オリジナルデザインのPEANUTSコラボグッズ。「スヌーピーTee」(4950円)は、スヌーピーの思考を表現したシンプルなライン画が印象的なデザイン。「ピーナッツ・ギャング Tee」(4950円)は、Lucy、Sally、Linusといったキャラクター名がタイポグラフィでデザインされた、おしゃれなテキストTシャツ。PEANUTSファンなら思わずニヤリとしてしまう、こだわりのデザインとなっている。「今日も語る Bag」(2750円)は、キャラクターと空白の吹き出しを描いたミニマルなデザインで、大人も持ちやすい上品な仕上がり。さらにキャラクター別の「スヌーピーBag」(3080円)、「チャーリー・ブラウンBag」(3080円)、「ルーシーBag」(3080円)も展開され、推しキャラに合わせて選べるのがうれしい。「今日も語る Mug」(1980円)や「今日も語る Sticker」(990円)も用意され、手軽にスヌーピーの言葉を生活に取り入れられる。■ゲストキュレーター オリジナルアイテム続いて、展示にも参加しているゲストキュレーターたちが手がけたオリジナルアイテム。ファッションディレクター/スタイリストの長谷川昭雄さんは、作品の中で気になった言葉をセレクトしたファッションアイテムを展開。「誰にだって希望は必要だ Tee」(7150円)、「個人が組織と対立したとき Tee」(6600円)、「人生に退屈する必要はないもんね Cap」(6050円)と、スヌーピーたちの言葉をスタイリッシュにデザインした逸品ばかり。エッセイスト・フードディレクターの平野紗季子さんは、食に関する言葉をプレートにデザイン。「しあわせは付け合わせのフライドポテト Plate」(3300円)と「クッキーはどんな夢見るのかな Plate」(3300円)は、日常使いできるおしゃれな食器として、食事の時間をより豊かにしてくれそう。■キャラクター別コラボメニュー全6種を大公開地下3階のカジュアルダイニング「“1/2 (Nibun no Ichi)”」では、各キャラクターの個性や名言からインスパイアされた全6種の「メニュープレート」(各1650円)を期間限定で提供する。■チャーリー・ブラウン「僕は負けてグチグチは言わない、負けっぷりのいい敗者なんだ。」をテーマに、クリスピーリゾットを卵黄ソースで包み込んだ「正解じゃないけどオムライス」と、王道の美味しさの「ちゃんとできたハヤシライス」をセット。チャーリー・ブラウンらしい、ちょっと控えめだけど心温まる組み合わせが魅力的。■スヌーピー「人生最大の喜びの一つはジャンクフードをガツガツ食べること!」のテーマ通り、「お気に入りのチーズたっぷりハンバーグ」と、コッペパンにブッタネスカ風ナポリタンをはさんだ「ホットドッグ meets ナポリタン」の組み合わせ。食いしん坊なスヌーピーらしいボリューム感とガツガツ感が楽しめる、満足度抜群のプレートだ。■ウッドストックウッドストックのプレートには、甘〜い「メープルシロップたっぷり生ドーナツ」と、ウッドストックの巣をイメージした「サクサク食感とケーク・サレ」。デザート感覚で楽しめる甘いものと、お食事系のケーク・サレのバランスが絶妙で、ウッドストックの愛らしさを表現。■サリー・ブラウン「知るわけないでしょ?どうでもいいでしょ?人生は続くのよ!」という、サリーらしいマイペースな名言をテーマに、にぎやかな「パフェ仕立てのパンケーキ」と、遊び心たっぷりの「気まぐれ仕立てのチョコレートブラウニー」をセット。見た目もカラフルでSNS映えも抜群。■ルーシー・ヴァン・ペルト「他の人の暮らしを見るのっていつも面白いわ」をコンセプトに、スパイシーな「カントリー・キャプテン風 バターチキンカレー」と、ボリューム満点の「ハニーマスタードのチキンカツサンド」をセット。異国情緒あふれる味わいで、ルーシーの好奇心旺盛な性格を表現した一皿。■ライナス・ヴァン・ペルト「空は何色で塗ればいいんだろう?」という詩的な名言から生まれたのは、牛乳不使用のバオに大豆ミートをたっぷり詰めた「豆畑のスラッピー・ジョー風バオサンド」と、きのこの旨味が凝縮された「舞茸とブラウンマッシュルームのフムス」。自然の恵みを感じられる、ライナスらしい優しい味わい。「ちょっと少ない、だから良い」という“1/2 (Nibun no Ichi)”のコンセプトはそのままに、オムライスやハンバーグ、ハヤシライスなど定番の洋食メニューがPEANUTSの世界観と出会い、アメリカンテイストの特別なアレンジに生まれ変わった。料理だけでなく、料理の提供時にテーブルにセットされるプレイスマットや、オリジナルデザインのメニューブックに印刷された言葉にも注目を。なお、"1/2 (Nibun no Ichi)"は入場券なしでも利用可能なので、カフェだけの利用もOK。スヌーピーの言葉を日常に取り入れられる特別なアイテムと、キャラクターの個性が光るメニューが勢ぞろい。この夏は、銀座でスヌーピーたちと一緒に特別な時間を過ごしてみて!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC