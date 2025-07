9人組アイドルグループ、Snow Manが日本列島を縦断するトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -』が27日からディズニー公式動画配信サービス「Disney+ ((ディズニープラス)」で独占配信される。Snow Manからのコメント動画も公開された。今回配信が決まった本作は、Snow Manのメンバー、岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介の9人が沖縄をスタート地点に日本を北上し、北の大地・北海道まで旅するトラベル・ドキュメンタリー。

その地ならではの絶景やグルメ、人々と出会いながら、日本列島を縦断する。彼らと一緒に旅をするのは“10番目のメンバー”AI風ロボの「タビィ」。旅番組だからこそ見られる、彼らのリアルな表情や思い出を「タビィ」が記録していく。旅のテーマは、「One for Snow Man, Snow Man for one(1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために)」。旅を通してSnow Man一人ひとりがSnowManにために何ができるか考えていこう! という思いが込められている。笑いと涙、絆と決意――。そのすべてが詰まったSnow Manの至高のトラベル・ドキュメンタリーだ。旅の出発地点である沖縄では、メンバーたちは太陽の光が反射しキラキラと輝く、美しい海を満喫。買い出しに行ったり、ドライブをしたり、ホテルでのんびりと過ごしたりと、束の間の休息をゆっくりと楽しみつつ、BBQでは童心に返ったかのように大はしゃぎ。9人全員での貴重なオフを存分に楽しんだ。さらにリーダーの岩本照がメンバー全員にサプライズする感動の場面も…!?9人の深い絆に心が温かくなる『旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -』は、放送には収まりきらなかった未公開シーンを加えた完全版として27日の17時から「ディズニープラス」で独占配信される。併せて公開されたコメント動画は、沖縄らしき場所から「ディズニープラスをご覧の皆さまこんにちは!」「どうも!Snow Manでーす!」と全員の元気いっぱいなあいさつからスタート。目黒&ラウールが配信日を告知し、佐久間が「普段では話せないような本音や夢を語り合い、素のまま旅を楽しむリアリティ感満載の旅番組です」と紹介。続けて向井が「ディズニープラスでしか観られない貴重な未公開シーンもありますので」と言うと、全員で「お楽しみに〜」と呼びかけ、最後に深澤が「観てね!」と付け加えた。トラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -』は、7月27日より「ディズニープラス」で独占配信開始。配信スケジュールは以下の通り。Episode1 7月27日(日)Episode2 8月10日(日)Episode3 9月7日(日)Episode4 9月14日(日)Episode5 9月21日(日)Episode6 9月28日(日)Episode7 10月5日(日)Episode8 10月19日(日)Episode9 10月26日(日)Episode10 11月2日(日)