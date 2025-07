UN1CONが、グループ初となる1st EP『GENKI』を8月27日にリリースすることが決定した。 本作は2024年10月19日に配信されたデビューシングル「A.R.T.」と、2025年2月26日に配信された2nd シングル「JUMP」に加え、表題曲の「GENKI」を含む計5曲が収録される。 「GENKI」は、フジテレビ系列およびBSフジで放送された『ポンキッキーズ』OP主題歌のスチャダラパーによる「Welcome to Ponkickies (GET UP AND DANCE)」をサンプリングしている意欲作。懐かしい《元気!!勇気!》のフレーズが印象的に使用されており、ポップでキャッチーなサウンドに加えて、90年代HIP HOPの要素が上手く調和された楽曲となっている。 発表にあわせ予約受付もスタートした。封入特典には「ミニライブ&TikTok撮影会 参加抽選券」と、「トレカ 1枚 (集合2種 各メンバー5人×2種 合計 全12種類)」がランダムで封入される。ミニライブ&TikTok撮影会の詳細は追っての発表となる。 また、ショップ別オリジナル特典も用意されており、1st EP『GENKI』を対象店舗で予約購入すると、先着でオリジナル特典がプレゼントされる。特典はなくなり次第終了となるので予約はお早めに。 さらに、CD発売を記念したリリースイベントの開催も決定した。タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペースを皮切りに、都内近郊で7ヶ所のフリーライブが決定している。ミニライブに加え特典会も実施される予定だ。 ◆ ◆ ◆ ■メンバーコメント ■AKARI私たちの声が実際にCON1Eの皆さんの元に届くと思うと、とってもワクワクします!♡初めてのEPで、心を込めて作った作品なので楽しみにしていてください! ■KOKOROUN1CONがまた戻ってきましたーー!!今回の曲では、今までとは違う私たちの色を見せられて嬉しいし、早く皆さんに会って直接パフォーマンスをお見せしたいですっ! ■JOA今回のタイトル曲『GENKI』は、とにかく明るくてテンション爆上がりの曲になっています!!CON1Eが友達みたいな存在だということが感じられる部分がたくさんあると思います!タイトル通り、この曲を聴けばどんな気分の時でもUN1CONが皆さんを元気にします!これからたくさん聴いて、UN1CONと一緒に毎日を楽しんでいきましょう♡ ■NARAE今回、UN1CON初のリリースイベントを開催することになり、たくさんの方に会えると思うと本当にワクワクしています!皆さんに楽しんでもらえるように、私たちも頑張ります! ■MANAMIこのたび、EPのリリースが決定したということで、改めてここまで応援してくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。リリースイベントでは、直接みなさんに感謝の気持ちを届けられるように、一回一回のパフォーマンスを大切にしたいと思っています。今作「GENKI」を通して、少しでも「今のUN1CONらしさ」が伝わったら嬉しいです! ◆ ◆ ◆ 1st EP『GENKI』 2025年8月27日(水)発売CD購入はこちらから:https://pony-canyon.lnk.to/un1con_cd_genki ■通常盤(CD only)[価格] 2,000円 (税込)[品番] PCCA-06410[封入特典](初回製造分のみ)・ミニライブ&TikTok撮影会 参加抽選券・トレカ 1枚 (集合2種 各メンバー5人×2種 合計 全12種類) [CD収録内容] 【ショップ別先着予約特典】タワーレコード:スマホサイズステッカーAHMV・HMV&BOOKS:スマホサイズステッカーBamazon :メガジャケ楽天ブックス:缶バッチ(メンバーソロ/ランダム1種)セブンネットショッピング:アクリルチャーム(メンバーソロア/ランダム1種) ※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年8月27日(水)発売1st EP『GENKI』をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。 イベント・ライブ情報 <1st EP『GENKI』リリースイベント>8月23日(土) 19:00- 東京:タワーレコ―ド渋谷店 5Fイベントスペース[ミニライブ+特典会]8月30日(土) […]

