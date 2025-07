安田レイが約1年半振りのリリースとなる両A面シングル「光のすみか / BROKEN GLASS」を8月27日(水)に発売することが決定した。 タイトルトラックにもなっている「光のすみか」は、7月から放送がスタートしたTVアニメ『瑠璃の宝石』オープニングテーマに起用されている楽曲で7月6日(日)より先行配信がスタートしている。 両A面シングルには「光のすみか」と新曲「BROKEN GLASS」をタイトルトラックに、カップリングには安田レイ自身が作詞・作曲を手掛け、初の全英詞の楽曲となる「NOW」や、Charaの名曲「やさしい気持ち」のカバーも収録。 初回生産限定盤には、安田のカバー動画企画「through my VOICE」のライブバージョンで、2024年に開催した<Rei Yasuda “through my VOICE” Premium Live 2024 at Billboard Live TOKYO』のライブ映像も一部収録されている。 安田レイは今作をひっさげ、約1年振りとなる日本と中国を含めた全4公演のツアー<Rei Yasuda Live Tour 2025 “Scarlight”>を開催。また自身2度目の開催となるプラネタリウムライブ<Rei Yasuda Planetarium Live -Follow the Light->の開催も発表されている。 リリース情報 ■「光のすみか」先行デジタル配信 https://reiyasuda​.lnk​.to/hikarinosumika ■「光のすみか / BROKEN GLASS」 2025年8月27日(水)発売ご予約はこちら:https://reiyasuda.lnk.to/0827_SG ■初回生産限定盤(CD+Blu-ray)品番:VVCL 2785〜2786 金額:6,600円(税込) 【CD】1 光のすみか2 BROKEN GLASS3 NOW4 やさしい気持ち5 光のすみか -Instrumental-6 BROKEN GLASS -Instrumental-7 NOW -Instrumental-8 […]

