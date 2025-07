Laura day romanceが、自身初となるファンクラブ限定ライブの開催を発表した。 4月に開催された東京国際フォーラムホールCでのワンマンライブは即ソールド、最新曲「heart」が現在放送中のアニメ『アン・シャーリー』のエンディングテーマを務めるなど、着実にその音楽性や世界観が支持を広げているLaura day romance。 秋には全国6ヶ所のワンマンツアー<Laura day romance tour 2025 a perfect review>の開催も発表している彼らが、ツアーに先駆けてファンクラブ限定のワンマンライブ<Laura day romance fanclub member only live a perfect review lforl us>を、9月13日に渋谷WWWにて開催する。チケットはファンクラブ「只今より、古参」にて受付を開始している。 <Laura day romance fanclub member only live a perfect review lforl us> 2025年9月13日(土)東京・渋谷WWW開場:17:15 開演:18:00チケット代:スタンディング 5,500円(税込/ドリンク代別)※お一人様2枚までお申し込み可能(同⾏者様もFC会員限定となります)※3歳未満⼊場不可 <FC『只今より、古参』1次先⾏>受付期間:7/7(⽉)18:00〜7/14(⽉)23:59 申し込み:https://lauradayromance.com/news/detail/50626 <Laura day romance tour 2025 a perfect review> 2025年10月03日(金)北海道・札幌cube garden2025年10月19日(日)宮城・仙台darwin2025年11月02日(日)大阪・BIGCAT2025年11月09日(日)福岡・BEAT STATION 2025年11月16日(日)愛知・名古屋CLUB QUATTRO2025年11月23日(日)東京・Zepp Shinjuku ・全⾃由 スタンディング […]

