【モデルプレス=2025/07/07】FRUITS ZIPPERが6日、インドネシア・ジャカルタのPlenary Hall, Jakarta Convention Centerで開催の「Kao presents TGC Jakarta 2025」に出演。前日に引き続き、計5曲のライブを披露し、2日間にわたって行われたイベントの大トリを務めた。登場と同時に各メンバーを呼ぶ声が会場にこだました。前日よりさらに多い観客数と大きい熱量、メンバーのパフォーマンスも必然と熱を帯びる。『NEW KAWAII』で松本かれんが曲中に「あれかわいい、それかわいいっていうけど、私はジャカルタのみ〜んなにテリマカシ(ありがとう)って思います」とインドネシア語で感謝を伝えると、大歓声が上がった。

◆「TGCジャカルタ2025」日本からFRUITS ZIPPER、しなこが出演

国内にとどまらず海外でも支持を集め、ここインドネシアでも"wata kawa dance"として親しまれている『わたしの一番かわいいところ』では、ランウェイに飛び出し、熱い声援に応えるかのように積極ファンサ。『Going!』では一緒に踊ることを提案し、サビ部分の「ヘイ!」に合わせて観客が何度も手を挙げた。『RADIO GALAXY』へ続き、ラスト『超めでたいソング〜こんなに幸せでいいのかな〜』ではジャカルタでも全員で「おめでとう〜!」と叫んだ。出演メンバーは鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエル。月足天音は体調不良により欠席した。会場に入るべく、開場前から大勢の現地ファンが列を作って待っていたが、月足の推しボードを持っているファンもいた。7月5日、6日の2日間にわたって開催の「TGCジャカルタ2025」は「A Stage for Every Woman to Shine(すべての女性が輝けるステージ)」をテーマに、インドネシアの女性やクリエイティブな才能にフィーチャー。日本からFRUITS ZIPPER(5日・6日)、原宿系クリエイターしなこ(6日)が出演するほか、インドネシアを代表するシンガーソングライターIsyana Sarasvatiや、「インドネシアアイドル2020」優勝者Lyodra、SNSフォロワー260万人を超えるVidi Aldianなど、現地で人気を集めるスターがファッションショーやライブを披露した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】