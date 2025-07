ソニー・クリエイティブプロダクツは、PEANUTSのコミック誕生75周年を記念し、特別なアート「Happiness is Connecting through Art 幸せはアートでつながること」を作成した。その特別なアートを使用したオリジナルグッズが、銀座三越と阪急うめだ本店で販売される。PEANUTS 75周年特別アート75周年の特別なアートは、PEANUTSのルーツである新聞連載の歴史にインスピレーションを受け、新聞をモチーフにデザインした。銀座三越と阪急うめだ本店それぞれのイベントでオリジナル商品を販売する。

銀座三越の「SNOOPY in 銀座」は、7月16日〜28日に開催。27回目を迎える今年は、「DRAW TOMORROW 夢を描こう。」をテーマに実施する。銀座三越商品ラインナップ一部阪急うめだ本店の「うめだスヌーピーフェスティバル2025」は、8月13日〜26日に開催する。花やフルーツをモチーフにしたスヌーピーと仲間たちのオリジナルデザインの阪急限定グッズが約80ブランドから登場する。阪急うめだ本店商品ラインナップ一部PEANUTS公式ファンクラブ「PEANUTS Friends Club」の会員は、銀座三越のイベント「SNOOPY in 銀座 2025」新館7階催物会場にて2,200円以上商品を購入すると、PEANUTS Friends Club会報誌の号外「PFC TIMES 号外 SNOOPY IN GINZA 2025 EDITION」を配布する(先着1,000名)。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC