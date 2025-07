本田仁美リーダーのSAY MY NAMEが大阪にやって来る！韓国文化院主催イベントに2日間出演決定

元AKB48、IZ*ONEメンバーの本田仁美らが所属するガールズグループSAY MY NAMEが、駐大阪韓国文化院主催イベントに出演することになった。

【写真】流石アイドル!本田仁美の“バキバキ腹筋”

駐大阪韓国文化院(以下、文化院)は、日韓国交正常化60周年を記念し、来る7月26日と27日の2日間にわたり、大阪でK-POPとK-Beautyを紹介する特別イベントを開催する。

本イベントでは、日韓両国で活動経験を持つ本田仁美がリーダーを務めるSAY MY NAMEが2日間いずれも出演し、K-POPとK-Beautyの魅力を伝えるメッセンジャーを務める。

日本全国をつなぐK-POPの祭典

まず、7月26日にはCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで、日本を代表するK-POPカバーダンス大会「K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan」が開催される。

本大会は文化院と『ソウル新聞』の共催で、日本各地から選ばれた実力派チームが「日本一」を目指して熱いパフォーマンスを繰り広げる。今年は昨年よりも23チーム多い、全国から113チームの応募があり、その中から選出された15チームが同日の本選に出場する。

SAY MY NAMEは特別審査員として登場するほか、スペシャルステージも披露する予定だ。

優勝チームには、今秋ソウルで開催される「K-POP COVER DANCE FESTIVAL WORLD FINAL」への出場権が与えられる。2024年のWORLD FINALでは日本代表チームがTOP3で優勝しただけに、今年も実力あるチームの優勝が期待される。

SAY MY NAMEと一緒に学ぶ韓国最新メイクトレンド

そして、翌27日には駐大阪韓国文化院ヌリホールで、K-Beautyと韓国のライフスタイルをテーマにした体験型トークプログラム「K-Beauty with SAY MY NAME」を開催する。

同日にはaespaなど韓国の有名アイドルグループのメイクを担当してきたメイクアップアーティスト、イ・ソウォン氏によるデモンストレーションが行われ、最新の韓国メイクトレンドが紹介される。

その後、現在イ・ヘウォン氏がメイクを担当しているSAY MY NAMEが登場し、アイドルメイクのポイントやメンバー個々のメイク術、自己管理のコツなどについてトークを展開する。

文化院のキム・ヘス院長はイベント開催に際し、「世界的に注目されるKカルチャーであるK-POPとK-BeautyをSAY MY NAMEとともに紹介できることを嬉しく思います。若者世代が関心を持つテーマを通じて、韓国文化への親近感が高まるきっかけになれば」と伝えた。

(写真提供=駐大阪韓国文化院)

「K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan」は7月15日まで、「K-Beauty with SAY MY NAME」は7月17日まで、文化院ホームページで参加申込が可能だ。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。