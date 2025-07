◆しなこ、初海外ライブ&インドネシア語披露

【モデルプレス=2025/07/07】原宿系クリエイターしなこが6日、インドネシア・ジャカルタのPlenary Hall, Jakarta Convention Centerで開催の「Kao presents TGC Jakarta 2025」に出演。初の海外ライブで躍動した。ミュージックビデオの再生回数が2900万回を突破したデビュー曲「しなこワールド」のほか「グミキュンプリンセス」「マシュマロパンチ」「歯ラ歯ラ」の計4曲をパフォーマンス。底抜けの明るさと激しいダンスに現地ファンはもとより、この日集まった大勢の観客を魅了した。海外ブランドとのコラボや原宿文化の象徴的存在としてグローバルに活躍する彼女。会場の至るところで振り付けを真似る、熱狂的な現地の女性も見受けられた。

◆「TGCジャカルタ2025」日本からFRUITS ZIPPER、しなこが出演

さらに特筆すべきはMCをすべてインドネシア語で行ったこと。スマートフォンにメモをしてきたものを時折見ながらだったものの「こんにちはー!日本からきた、しなこです!普段はYouTuberでASMRの動画を投稿したり、原宿でベビタピというお店をプロデュースしています!昨年よりアーティスト活動を始めて、いま披露させていただいたのは、デビュー曲の『しなこワールド』でした! 今日はこの素敵なステージに立ててとてもうれしいです!」などとインドネシア語で話し、大歓声を浴びた。7月5日、6日の2日間にわたって開催の「TGCジャカルタ2025」は「A Stage for Every Woman to Shine(すべての女性が輝けるステージ)」をテーマに、インドネシアの女性やクリエイティブな才能にフィーチャー。日本からFRUITS ZIPPER(5日・6日)、原宿系クリエイターしなこ(6日)が出演したほか、インドネシアを代表するシンガーソングライターIsyana Sarasvatiや、「インドネシアアイドル2020」優勝者Lyodra、SNSフォロワー260万人を超えるVidi Aldianなど、現地で人気を集めるスターがファッションショーやライブを披露した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】