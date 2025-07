安田レイが、約1年半振りのリリースとなる両A面シングル『光のすみか / BROKEN GLASS』を2025年8月27日(水)に発売することが決定。タイトルトラックにもなっている「光のすみか」は、7月6日(日)0時に先行デジタル配信がスタートしている。7月から放送がスタートしたTVアニメ「瑠璃の宝石」オープニングテーマである「光のすみか」と新曲「BROKEN GLASS」をタイトルトラックに、カップリングには安田レイ自身が作詞・作曲を手掛け、初の全英詞の楽曲となる「NOW」や、Charaの名曲「やさしい気持ち」のカバーも収録。初回生産限定盤には、安田のカバー動画企画「through my VOICE」のライブバージョンで、2024年に開催した『Rei Yasuda ”through my VOICE” Premium Live 2024 at Billboard Live TOKYO』のライブ映像も一部収録されている。

さらに、約1年振りとなる日本と中国を含めた全4公演のツアー「Rei Yasuda Live Tour 2025 ”Scarlight”」の開催も決定。7月7日18時から東京・大阪公演FC先行受付(抽選)が開始する。自身2度目の開催となるプラネタリウムライブ「Rei Yasuda Planetarium Live -Follow the Light-」の開催も発表しており、ticket board先行(抽選)も受付中。プラネタリウムが映し出す満天の星々の下、ボーカルとピアノ一本の繊細な音色でお届けする、普段のライブでは味わうことのできない一日限りの特別なひと時となりそうだ。<リリース情報>安田レイ「光のすみか」先行デジタル配信中安田レイ『光のすみか/BROKEN GLASS』2025年8月27日(水)発売予約はこちら:https://reiyasuda.lnk.to/0827_SG●初回生産限定盤(CD+Blu-ray)品番:VVCL 2785〜2786 金額:6,600円(税込)【CD】1. 光のすみか2. BROKEN GLASS3. NOW4. やさしい気持ち5. 光のすみか -Instrumental-6. BROKEN GLASS -Instrumental-7. NOW -Instrumental-8. やさしい気持ち -Instrumental-【Blu-ray】光のすみか -Music Video-光のすみか -Music Video- メイキングBROKEN GLASS -Music Video-BROKEN GLASS -Music Video- メイキングRei Yasuda ”through my VOICE” Premium Live 2024 at Billboard Live TOKYO1. 夏の終わりのハーモニー2. プラスティック・ラブ3. Mirror4. やさしい気持ち5. each day each night6. Ray of Light7. Not the End8. Brand New Day<ライブ情報>安田レイ Planetarium Live -Follow the Light-2025年9月27日(土)プラネタリアTOKYO DOME1(有楽町マリオン9階)1st stage 14:30開演(14:00開場) / 2nd stage 17:00開演(16:30開場)※各公演約70分程度を予定料金 一律 7,700円(税込) ※整理番号付き自由席となります出演 安田レイ/ Pf:呉服隆一ticket board先行受付(抽選)期間:2025年7月5日(土)10時00分〜7月13日(日)23時59分※本先行受付は ticket board にご登録いただければどなた様でもご応募いただけますhttps://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/dome1/yasudarei2025/「Rei Yasuda Live Tour 2025 ”Scarlight”」2025年11月7日(金)上海公演2025年11月9日(日)広州公演2025年11月21日(金) 大阪・246 LIVEHOUSE GABU [18:15 開場/19:00 開演]2025年12月7日(日) 東京・代官山UNIT [16:15 開場/17:00 開演]※中国公演の詳細は追って発表となります■チケット<前売り>6,600円(税込) 整理番号付/税込/ドリンク代別FC先行特典:ミート&グリート+オリジナルポストカード(サイン入り)■チケットFC先行(抽選)受付期間2025年7月7日(月)18:00〜2025年7月21日(月)23:59※FC会員のみがお申込み可能なチケットとなります。※チケットのお申込みには公式ファンコミュニティ「Lay with Rei」へのご入会が必要となります。▶FC会員の方:FC内のタイムライン投稿から詳細をご確認ください▶FC未入会の方:左記のリンクからご入会いただけます https://fanicon.net/fancommunities/5666FC先行枚数制限:お一人様2枚まで安田レイオフィシャルサイト:https://www.yasudarei.net/