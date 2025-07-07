ＷＮＩウェザの２６年５月期は連続最高益予想、実質増配を計画 ＷＮＩウェザの２６年５月期は連続最高益予想、実質増配を計画

ウェザーニューズ<4825.T>は７日の取引終了後、２５年５月期の連結決算発表にあわせ、２６年５月期の連結業績予想を開示した。今期の売上高は前期比６．４％増の２５０億円、純利益は同１２．４％増の３５億円と見込む。前期に続き最高益を更新する見通し。年間配当予想は９０円とした。株式分割考慮後ベースで前期の年間配当は７０円で、実質増配を計画する。



気象メディアを展開する同社は、個人向け事業においてサブスクリプション型の売り上げと広告収入の伸長を図る。法人向け事業では大型船舶向けやヘリ・エアライン市場向けで成長を目指すほか、「ＷｘＴｅｃｈ」サービスの拡販も狙う。



２５年５月期の売上高は前の期比５．７％増の２３５億５００万円、最終利益は同２７．８％増の３１億１５００万円だった。



出所：MINKABU PRESS