安田レイ、両A面シングル「光のすみか / BROKEN GLASS」発売決定！ライブツアー開催発表

■「光のすみか」は7月6日0時に先行デジタル配信スタート

安田レイが約1年半振りのリリースとなる両A面シングル「光のすみか / BROKEN GLASS」を2025年8月27日に発売することが決定した。

タイトルトラックにもなっている「光のすみか」は、7月6日0時に先行デジタル配信がスタートしている。

7月から放送がスタートしたTVアニメ『瑠璃の宝石』オープニングテーマである「光のすみか」と新曲「BROKEN GLASS」をタイトルトラックに、カップリングには安田レイ自身が作詞・作曲を手掛け、初の全英詞の楽曲となる「NOW」や、Charaの名曲「やさしい気持ち」のカバーも収録。

初回生産限定盤には、安田のカバー動画企画「through my VOICE」のライブバージョンで、2024年に開催した『Rei Yasuda “through my VOICE” Premium Live 2024 at Billboard Live TOKYO』のライブ映像も一部収録されている。

さらに、約1年振りとなる日本と中国を含めた全4公演のツアー『Rei Yasuda Live Tour 2025 “Scarlight”』の開催も決定し、7日18時から東京・大阪公演FC先行受付(抽選)が開始される。

自身2度目の開催となるプラネタリウムライブ『Rei Yasuda Planetarium Live -Follow the Light-』の開催も発表しており、ticket board先行(抽選)も受付中。

プラネタリウムが映し出す満天の星々の下、ボーカルとピアノ一本の繊細な音色で届ける、普段のライブでは味わうことのできない一日限りの特別なひと時となる。

リリース情報

2025.07.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「光のすみか」

2025.08.27 ON SALE

SINGLE「光のすみか / BROKEN GLASS」

ライブ情報

『安田レイ Planetarium Live -Follow the Light-』

9/27(土)東京・プラネタリアTOKYO DOME1(有楽町マリオン9階)

『Rei Yasuda Live Tour 2025 “Scarlight”』

11/07(金)中国・上海公演

11/09(日)中国・広州公演

11/21(金)大阪・246 LIVEHOUSE GABU

12/07(日)東京・代官山UNIT

※中国公演の詳細は追って発表

TVアニメ『瑠璃の宝石』番組サイト

https://rurinohouseki.com/

安田レイ OFFICIAL SITE

https://www.yasudarei.net/