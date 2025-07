7月4日発表

「BLマンガの表現史--少年愛からボーイズラブジャンルへ」

日本マンガ学会理事会は7月4日、日本マンガ学会公式サイトにて「オンライン書店による研究書販売停止に対する声明」を発表した。この声明は、西原麻里氏の書籍「BLマンガの表現史--少年愛からボーイズラブジャンルへ」(青土社、2025年)が紙版、電子版ともにAmazonでの販売ができない事態を受けてのもの。

該当の書籍は、「男性キャラクター同士の恋愛やセックスを軸にする物語」がBLというポピュラーな文化の1つとして確立していった歴史を追った研究所。本書がAmazonで販売されない理由は不明だが、声明文を読む限り、本書の研究対応や引用している図録が、Amazonのポリシーに引っ掛かっているのではないかと考えられる。Amazon本体での販売はないが、マーケットプレイスの中古品は出品されている。また、Amazon以外のネット書店では通常通り販売されている。

日本マンガ学会では、巨大ECサイトの今回の判断について、「今回の事態を学問の萎縮を招きかねない、憂慮すべきものである」と捉え、学会員に個別のプラットフォームの判断によって萎縮することなく、自由な研究活動にまい進してほしいと語りかけている。

□「オンライン書店による研究書販売停止に対する声明」のページ

