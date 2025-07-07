¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÈSWIMMER¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëµÇ°´Ì¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥ó¥È¥ê¡¼¾Æ¤²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¡¢»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSWIMMER¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò7·î4Æü¤«¤é8·î3Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÉôÍß¤·¤¤...¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê
´ü´ÖÃæ¡¢ÎÌ¤êÇä¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤ò1500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Õ¤»¤ó¡×¤¬1¸Ä¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
10Ëç660±ß¤äµÍ¤áÊüÂê¤Î´¶¼Õ¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Õ¤»¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢SWIMMER¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æ¬¤ÇÎÌ¤êÇä¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¡×¤ò1¸Ä880±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÌ¤êÇä¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¥Ñ¥¦¥ÁÂÞ¤â¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¼êÄó¤²ÂÞ¡ÊSS¡Ë¤â¥¥å¡¼¥È¤ÊSWIMMER»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢7·î8Æü¤«¤é8·î3Æü¤Þ¤Ç¡ÖSWIMMER¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¡×¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êÄó¤²ÂÞ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£
¡¦¥¹¥¤¥Þ¡¼¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¥¯¥Ã¥¡¼¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¢ã¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¤È¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¬¥»¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¥¯¥Ã¥¡¼12ËçÆþ¤ê¢ä
²Á³Ê¤Ï2090±ß¡£
¡¦¥¹¥¤¥Þ¡¼¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¥¯¥Ã¥¡¼¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¢ã¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¤È¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¬¥»¥Ã¥È¡ÊM¡Ë¥¯¥Ã¥¡¼18Ëç¢ä
²Á³Ê¤Ï2657±ß¡£
¡¦¥¹¥¤¥Þ¡¼¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¥¯¥Ã¥¡¼¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¢ã¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¤È¥¹¥Æ¥é¥º¥»¥ì¥¯¥È¡ÊS¡Ë¥¯¥Ã¥¡¼24Ëç¢ä
²Á³Ê¤Ï3240±ß¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¤¬Åö¤¿¤ë¡ªSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦£Ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç5¿Í¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï7·î4Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¦Instagram¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç5¿Í¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥ÜµÇ°´Ì¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï7·î11Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¡ÊC¡Ëpatty's
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô