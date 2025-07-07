ºÊ¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·È¯³Ð¡Ä¼«Âð¤ÇºÊ¤òÂ½³¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤·¤±¤¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÀÅ²¬ÃÏ¸¡½êÂ°¤Î¸¡»¡»öÌ³´±¤Ç32ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá
ÀÅ²¬Ž¥Æ£»Þ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç6Æü¡¢ºÊ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸¡»¡»öÌ³´±¤ÎÃË¤¬½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£»Þ»ÔÅÄ¾Â¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÇÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸¡»¡»öÌ³´±¤Ç 32ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï6ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢Æ£»Þ»ÔÅÄ¾Â¤Î¼«Âð¤Ç¡¢ºÊ¤ËÂ½³¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤Ï¡¢ºÊ¤¬Æ£»Þ·Ù»¡½ð¤ËÈï³²¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤éÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¿°¤«¤é½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Î¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÅöÄ£¿¦°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¾õ¶·Åù¤òÆ§¤Þ¤¨Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£