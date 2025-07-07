¾®·¿µ¡¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¡¢³³¤«¤éÅ¾Íî¡ÄÅë¾è¤ÎÃË½÷¤¬·Ú½ý¡¡µÜ¾ë¡¦·ª¸¶»Ô
7ÆüÀµ¸áº¢¡¢µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤ÎÀ¥ÊöÈô¹Ô¾ì¤Ç¾®·¿µ¡¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤·¤Æ¡¢³³¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷2¿Í¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7ÆüÀµ¸áº¢¡¢·ª¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëÀ¥ÊöÈô¹Ô¾ì¤Ç¾®·¿µ¡¤¬ÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¤Ë³êÁöÏ©¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤·¤Æ¡¢³³¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï30Âå¤Î½÷À¤È70Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢30Âå¤Î½÷À¤¬°ì»þ¡¢µ¡Æâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¥ÊöÈô¹Ô¾ì¤Ç¤ÏµîÇ¯10·î¤Ë¤â¾®·¿µ¡¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤·¡¢³³²¼¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£