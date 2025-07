【ZOIDSミニチュアパッケージコレクション】 10月 発売予定 価格:未定

タカラトミーアーツは、カプセルトイ「ZOIDSミニチュアパッケージコレクション」を10月に発売する。価格は未定。

本製品は、ムービングキット「ZOIDS」シリーズの初期パッケージをミニチュアにした商品で、当時のデザイン、パッケージの質感、重量感まで、オリジナルをリサーチし、可能な限り再現しているほか、ZOIDSロゴ入りプレートが付いたボールチェーン仕様となっている。

