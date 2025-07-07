¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó°Â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«¡Ä ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó°Â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó°Â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï 2025Ç¯7·î7Æü 16»þ13Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó°Â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²¡ó¹â¤Ç¼è°ú³«»Ï ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢Àè½µËö¤Î²¼Íî¤òÆ§½±¤·¤Æ¼è°ú³«»Ï¤Ø ¥¢¥¸¥¢³ô²¼Íî¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬BRICSÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë´ØÀÇ·Ù¹ð¡¡BRICS¤Ï¥¤¥é¥ó¹¶·â¤È°ìÊýÅª¤Ê´ØÀÇ¤òÈóÆñ ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¥È¥é¥ó¥×¤ÎBRICSÈ¯¸À¤Ç°ìÃÊ°Â