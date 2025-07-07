MLB¤Î¡È¥¹¥¿¡¼¤ÎÉñÂæ¡É¤Ë²áµîºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂ³¤¤¤Æ»³ËÜÍ³¿¤ÈµÆÃÓÍºÀ±¤¬Áª½Ð
MLB¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤òÈ¯É½¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤ÈMLBµ¡¹½¤Î¿äÁ¦¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤òÆÀ¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢MLBµ¡¹½¤Î¿äÁ¦¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬Áª½Ð¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬3¿ÍÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MLB2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç17»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£°ì»þ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¡¢¸½»þÅÀ¤Ï8¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.51¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MLB8Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëµÆÃÓÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤³¤³¤Þ¤Ç18»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.81¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢MLB¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¿ô¤âÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¥Ä´¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤ÏÁª½Ð¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¤ËÇÔ¤ì¡¢½é¤Îµå±ã¤Ø¤ÎÀÚÉä¤Ï¤Ä¤«¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£