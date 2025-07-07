µþ¥»¥éDÂçºå

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï7Æü¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¤Î´ÆÆÄÁªÈ´¤ò´Þ¤á¤¿½Ð¾ìÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤Îµå±ã¤Ï¡¢7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÂè1Àï¡¢Íâ24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂè2Àï¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£

¡¡¤³¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡¦Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¡¦´ÆÆÄÁªÈ´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤Ë¤Ï¡ÈºÇ¸å¤ÎÃË¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥×¥é¥¹¥ï¥óÅêÉ¼¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤«¡¢ÅêÉ¼¤Ï7·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡Á 7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£

¢¡ ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½Ð¾ìÁª¼ê

¢§¡ã´ÆÆÄ¡ä

¾®µ×ÊÝÍµµª

¢§¡ã¥³¡¼¥Á¡ä

¿·¾±¹ä»Ö

µÈ°æÍý¿Í

¢§¡ãÅê¼ê¡ä

µÜ¾ë ÂçÌï

¹ÃÈåÌî ±û

ÅÄÃæ ÀµµÁ

º£°æ Ã£Ìé

£Ì.¥â¥¤¥Í¥í

¿ù»³°ì¼ù

Ã£¹§ÂÀ

ËÌ»³ ÏË´ð

Ãæ¿¹½Ó²ð

À¾¸ýÄ¾¿Í

¶åÎ¤°¡Ï¡

¶ùÅÄÃÎ°ìÏº

Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ

¢§¡ãÊá¼ê¡ä

¼ã·î·òÌð

»ûÃÏÎ´À®

¢§¡ãÆâÌî¼ê¡ä

ÆÜµÜÍµ¿¿

»³ÀîÊæ¹â

ÂÀÅÄÌº

À¶µÜ¹¬ÂÀÏº

¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº

½¡»³ÎÝ

Â¼ÎÓ°ìµ±

Âìß·²Æ±û

¢§¡ã³°Ìî¼ê¡ä

ËüÇÈÃæÀµ

À¾ÀîÎ¶ÇÏ

ÅÏÉôÀ»Ìï

¼þÅìÍ¤µþ

ÌøÄ®Ã£

À¾Àî°¦Ìé

¢§¡ã»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ä

F.¥ì¥¤¥¨¥¹