¥À¥ó¥Ó¥éÂç¸¶¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¥ª¥ó¥«¥¸ÌäÂê¤Ç¡Ö»Å»ö¤âÈô¤Ð¤·¡¢¤ª¤·¤«¤ê¼õ¤±¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¡×¤ÎÂç¸¶Í¥°ì¡Ê35¡Ë¤¬6Æü¡¢ABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ç»öÌ³½ê¤«¤é¡Ö¤ª¤·¤«¤ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª¡×¡£ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿»þ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÀéÄ»¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤¿¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁêÊý¡¦Âç¸ç¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¥Î¥Ö¤¬¡È¥¤¥ä¤ÊÅÛ¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤ÎÅÒÇîºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¸¶¡£¥Î¥Ö¤¬¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¤è¤Ê¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Âç¸¶¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö²ñ¼Ò¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤âÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ë¹½¡¢¤ª¤·¤«¤ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£