¶¶ËÜ°¦¡¢¥«¥é¥³¥ó¡õ¼ó¤Ë¶ËÂÀ¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¥®¥ã¥ë¡È·ãÊÑ¡É!¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¸«¤»¤ë¡ÈÃÏÌ£¥á¥¬¥Í»Ñ¡É¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡ÈË¨¤¨¤ë¡É¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á
¡¡7·î3Æü¡¢½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÔÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë12Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÆâ¤Ç´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÆü¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ô¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡£¡Õ¤È¤âµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¥«¥é¥³¥ó¡¢¼ó¤Ë¤Ï¶ËÂÀ¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¥®¥ã¥ë»ÅÍÍ¡É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï120¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢X¤Ç¤â¡Ô¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¶¶ËÜ°¦ÎÉ¤¹¤®¤ó¤«¡Ä¡Ä¡Õ¡Ô¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ°¦¤Á¤ã¤ó¥½¥Ã¥¯¥ê¤ÊÈþ¿Í¤ª¤ë¡Á¤Ã¤Æ¾ÜºÙ¸«¤¿¤é¶¶ËÜ°¦¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¶¶ËÜ¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î3Æü¸å¤Î6Æü¤Ë¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Ï¥®¥ã¥ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ½Å¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÌ£¤Ç¤Þ¤¸¤á¤ÊËÜ¹¥¤¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ø¤Î°¦¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø´ã´ï¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢¹¾¸Í»þÂåÉ÷¤Î¹õ±ï¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¡É¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¥â¡¼¥É·Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¹¥¤ó¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Î2Æü¸å¡¢¶âÈ±»Ñ¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¶¶ËÜ¤Î¸«¤»¤ë¤Æ¤¤¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÈË¨¤¨¤ë¡É¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À¡£