¡¡¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ç­¡£°¦Ç­¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ä»ÅÁð¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

¡Ø¸µÌîÎÉÇ­¥Á¥ã¥Á¥ã ËÜÆü¤â¸«¤Þ¤ï¤êÃæ¡Ù¤ò1ÏÃÌÜ¤«¤éÆÉ¤à

¡¡YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô50Ëü¿ÍÄ¶¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¸µÌîÎÉÇ­¥Á¥ã¥Á¥ã¡×½é¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª 4Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤¬¤Ç¤­¤¿¸µÌîÎÉÇ­¤Î¥Á¥ã¥Á¥ã¡£Âç¹¥¤­¤Ê»¶Êâ¤Ç¸«¤»¤ë¥­¥ê¥ê¤È¤·¤¿Ç­Éð¾­¤Ã¤×¤ê¤È¡¢²È¤Ç¤Î´Å¤¨¤óË·Ç­¤Ã¤×¤ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª

¡¡¸µÌîÎÉÇ­¥Á¥ã¥Á¥ã¤È²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤¤Æü¾ï¤ò¤Û¤Ã¤³¤êÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¸µÌîÎÉÇ­¥Á¥ã¥Á¥ã ËÜÆü¤â¸«¤Þ¤ï¤êÃæ¡Ù¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Á¥ã¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡Ø¸µÌîÎÉÇ­¥Á¥ã¥Á¥ã ËÜÆü¤â¸«¤Þ¤ï¤êÃæ¡Ù¡Ê¤«¡¼¤µ¤ó¡§¸¶°Æ¡¢Ç­Ìî¥½¥é¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿