¡Úµå±ã´ÆÆÄÁªÈ´¡ÛÀ¾Éð¡¢Ê¿ÎÉ¤é4Áª¼ê¤¬Áª½Ð¡¡¶ùÅÄ¡¢À¾Àî¡¢ÂìÂô¤Ï½é½Ð¾ì¡¡ÂìÂô¡Ö°ìÅÙ¤Ï½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡×
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×¡Ê7·î23Æü¡¦µþ¥»¥éD¡¢24Æü¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î´ÆÆÄÁªÈ´Áª¼ê¤¬7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢À¾Éð¤«¤é¤Ï¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅÌ¼ê¡Ê25¡Ë¡¢À¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢ÂìÂô²Æ±ûÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶ùÅÄ¡¢À¾Àî¡¢ÂìÂô¤Ï½é¤Îµå±ã½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¶ùÅÄ¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ùÅÄ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢1ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿À¾Àî¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿À¤³¦Àþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆóÎÝ¼ê¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÂìÂô¤Ï¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµå³¦ºÇ¾®Ê¼1¥á¡¼¥È¥ë64¤ÎÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£