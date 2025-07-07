¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤òËÌ³¤Æ»°ÜÅ¾¤Ø¡¡·ª»³±Ñ¼ùCBO¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï7Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦³ù¥±Ã«»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤òËÌ³¤Æ»¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÅ¾¤Ï"ONE BASE HOKKAIDO ¡Á¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤ÎÁÏÂ¤¡Á"¤ÈÂê¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÆ±Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼(CBO)¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÏÄ¹Ç¯¡¢°éÀ®¤È¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î°éÀ®µòÅÀ¤òËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µå¾ì¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¤½¤Î¿Ê¤ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¿Í¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç°é¤Æ¤ë¾ì½ê¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤äÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ëµòÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤È¾¡Éé¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤¬¿Í¤ò°é¤Æ¤ë°Õ¼±¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¡£ËÌ³¤Æ»¤Î³§¤µ¤ó¤¬Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤òÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ÜÅ¾¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2·³»ÜÀß°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬¸½ºß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºë¶Ì¸©¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¤«¤éÀéÍÕ¸©¡¦·¯ÄÅ»Ô¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤ò·èÄê¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤â°ÜÅ¾¤Î¼Â¸½¤Ê¤ë¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£