¡Úµå±ã´ÆÆÄÁªÈ´¡Ûµð¿Í¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¡ÍèÆü3Ç¯ÌÜ¤Çµå±ã½éÁª½Ð¡Ö¸÷±É¡Ä²¿¤«¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×¡Ê7·î23Æü¡áµþ¥»¥éD¡¢24Æü¡á²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î´ÆÆÄÁªÈ´Áª¼ê¤¬7Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÆü3Ç¯ÌÜ¤Ç½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬½¸¤¦¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Ç1¥«·î½ÐÃÙ¤ì¤ë¤â¡¢4·î26Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢³«Ëë5Ï¢¾¡¡£11»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0¡¦82¤ÎÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ê¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£