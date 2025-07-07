¡Úµå±ã´ÆÆÄÁªÈ´¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÄ®Ã£¤¬½é½Ð¾ì¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡ÊÂè1Àï¡á23Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢Âè2Àï¡á24Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë¤Ë´ÆÆÄÁªÈ´¤Ç½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÎ®ÀïMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£¡ÖÁ´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡ÖÂ¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤È¤¢¤Þ¤ê¸òÎ®¤¬¿¼¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á´°÷¤ÈÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£