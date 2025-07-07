¡Úµå±ã´ÆÆÄÁªÈ´¡ÛDeNA¡¡Æþ¹¾¤È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬½é½Ð¾ì·èÄê¡¡Æþ¹¾¡ÖÉ¡²Î¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¡ª¡×
¡¡DeNA¤ÎÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤È¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×¡Ê7·î23ÆüD¡áµþ¥»¥éD¡¢24Æü¡á²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¤È¤â¤Ë´ÆÆÄÁªÈ´¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ëµå±ã¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤ÎÆþ¹¾¤Ïº£µ¨¡Ö¼é¸î¿À¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£¤³¤³¤Þ¤Ç26»î¹ç2¾¡1ÇÔ¡¢15¥»¡¼¥Ö¡¢2¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨1¡¦07¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿µå±ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜµòÃÏ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµå±ã¡£ÅÐ¾ì»þ¤ËWANDS¤Î¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×¤¬º£µ¨¤ÏÎ®¤ì¤ÆDeNA¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢É¡²Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ14»î¹ç¡¢7¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨
1¡¦83¡£¤³¤Á¤é¤â¡Öµå±ã¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ç1²ó¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£´ÆÆÄ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£