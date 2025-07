timeleszの新曲「Steal The Show」が日本テレビ系バスケットボール応援ソングに！

日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスターを務める菊池風磨が所属するtimeleszの新曲「Steal The Show」が、日本テレビ系バスケットボール応援ソングに決定。timeleszのメンバーからコメントが到着した。8月5〜17日まで、「FIBA男子アジアカップ2025」が、サウジアラビア(ジッダ)で開催。本大会は、FIBAアジアが主催するバスケットボールのナショナルチームによる大陸選手権。日本は1971年以来となる“54年ぶりのアジアNO.1”を目指す。この模様を日本テレビ系で放送。グループステージ初戦「日本×シリア」は、日本テレビ系にて8月6日20時より放送される。

また、本大会前に『アジアカップ開幕まで1カ月!男子バスケットボール』を放送。「日本×オランダ」は日本テレビ系ほかにて7月6日15時に放送され、「日本×デンマーク」は日本テレビ系ほかにて7月20日15時に放送される。日本テレビ系バスケットボール応援ソング”となった「Steal The Show」は、新体制timelesz初のタイアップ楽曲。夏の暑さを吹き飛ばすような疾走感あふれる楽曲に。佐藤勝利は「ラップパートを風磨君が書きまして、すごく攻めていてカッコよくなっているので、ぜひ聞いてほしいと思います」とコメント。菊池風磨は「バスケットボール日本代表を全力で応援させていただくと共に、誰かの背中を押せる、頑張っている人の背中を押せる、そのような曲だと思っています。その中で、僕のラップの部分は、選手が試合前に聴いてくれてることも想像しながら、選手の1人1人が、そして応援しているファンも、皆さんがテンションが上がるようなリリックにしたいなと思って書きました。僕らも声をからして応援させていただきます」と言葉を寄せた。松島聡は「バスケットボール日本代表は同世代の選手も多いので、同じ年代の人たちとともに音楽の力を借りて応援していけたらと思います。ぜひ皆さんも一緒になって応援していただけたら嬉しいです」とメッセージを。寺西拓人は「楽曲のタイトル『Steal The Show』は主役を奪うという意味があります。勇気を貰える楽曲になっていると思います」と語った。原嘉孝は「『Steal The Show』の曲の勢いのすごさと、僕たちが歌う勢いで、バスケットボール日本代表の背中を押せたらなという気持ちで魂を込めてレコーディングさせていただきました」とコメント。橋本将生は「スポーツの応援ソング、本当に嬉しく思います。聞いてくださる方、皆さんの背中を押せるような曲になっていると思います」と話す。猪俣周杜は「バスケットボール選手やバスケットボールを好きな方、そしてバスケットボールを見ている方…、すべての方の熱量を一緒に感じながら歌いました」とレコーディングを振り返る。篠塚大輝は「僕は本当にバスケットボールが好きなので、応援ソングが決まって嬉しかったです。この曲を通じてバスケットボール日本代表を全力で応援できたらと思います」と語った。なお、timeleszの「Steal The Show」は、6日放送の「日本×オランダ」バスケットボール中継から使用された。また、日テレバスケ公式SNSでも応援ソングが使用される。