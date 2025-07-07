¹â¹»Ìîµå¡¦²ÆìÂç²ñ¤Î4¶¯·èÄê¡ª²Æì¾°³Ø¡½¶½Æî¡¢¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡½µ¹ÌîºÂ
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå²ÆìÂç²ñ¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä11¡½1Ì¾¸î¡Ê2025Ç¯7·î7Æü¡¡¥³¥¶¤·¤ó¤¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢²ÆìÂç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï11¡½1¤ÇÌ¾¸î¤ò6²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇË¤ê¡¢½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡1¡½0¤Î2²ó¡¢2ÈÖ¡¦µÜÎ¤³®¡¢3ÈÖ¡¦º½ÀîÀ¿¸ã¡¢5ÈÖ¡¦°Ëº´±ÑÂÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£
¡¡7¡½1¤Î6²ó¡¢4ÈÖ¡¦µ×¹âñ¥¡¢5ÈÖ¡¦°Ëº´±ÑÂÀ¡¢6ÈÖ¡¦Ê¡ËÜÎ°°Í¤Î3¼ÔÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°ÆüÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤¬±«¤Ç½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤¦1»î¹ç¤Ï¶½Æî¤¬Åê¼êÀï¤ÎËö¡¢60Ç¯¤Ö¤ê¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥³¥¶¤ò2¡½1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢12Æü¤Ë¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ï¡¢²Æì¾°³Ø¡½¶½Æî¡¢¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡½µ¹ÌîºÂ¤Î¥«¡¼¥É¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£