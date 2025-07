ネバネバで暑い夏を乗り切ろう！ 魅惑の「納豆グルメ」10選

肉を愛する肉食系ライター小寺慶子さんが、おすすめの「納豆グルメ」をご紹介。

真夏日が続くこの頃。納豆のネバネバパワーで暑い夏を乗り切りたい!

今回はフードライターの小寺慶子さんにおすすめの「納豆グルメ」を教えていただきました。

1. らぁめん ほりうち 新橋店

納豆らぁめん

「納豆らぁめん」1,050円 出典:代々木乃助ククルさん

小寺さん

平日は深夜3時まで営業している新橋「ほりうち」の名物は、納豆ラーメン。鶏ガラととんこつを使ったスープともっちり太麺に負けないくらい納豆の存在感が際立ちます。青菜のシャキッと感も小気味よく、これで締めた日は二日酔いになりにくい気も(笑)。暑い日は「納豆ざる」もおすすめです。

2. 中華風家庭料理 ふーみん

納豆チャーハン

「納豆チャーハン」1,500円 出典:YamaNe79さん

小寺さん

東京を代表する納豆グルメとしてあまりにも有名ですが、その人気はネバーエンディング。ぱらっ、ねばっの不思議な口当たりやザーサイのやさしい塩味、醤油の香ばしさがクセになり、食欲がないときでもあっという間に完食。長く愛され続けるのも納得の味です。

3. 坊ちゃん

つくね納豆海苔巻き

「つくね納豆海苔巻き」280円 出典:katoken0710さん

小寺さん

店主の串打ちの美しさ、焼きのすばらしさに心底感動する、行徳の町焼鳥で人気なのがこちら。納豆を練りこんだつくねにぐるりと巻きつけた海苔のコンビネーションがやみつきに。焼鳥&納豆好きなら絶対に行かネバ、損!

4. スタンド JAPA SOBA HANAKO 丸の内店

納豆マニア蕎麦

「納豆マニア蕎麦」1,300円 写真:お店から

小寺さん

タワーのように盛られた納豆そばにつゆをかけてくずしながら味わうのがユニーク。味わい豊かな十割そばに納豆やキムチ、アボカド、紫蘇風味のとろろがよく絡み、多面的な味が後を引きます。見た目も楽しい納豆グルメ界のグッドデザイン賞!

5. 壁の穴 渋谷本店

あさりと納豆

「あさりと納豆」1,408円 写真:お店から

小寺さん

1953年創業の「壁の穴」といえば、元祖たらこスパゲッティが有名ですが、あさりと納豆にも根強いファンが。ぷりっとしたむきあさりとふわふわとろとろの納豆が麺によく絡みます。気分でベースの味をガーリックとジンジャーから選べるのもうれしい。

6. ガラムマサラ

なっとうビーフ

「なっとうビーフ」1,595円 出典:ぽぱいさん

小寺さん

自身の納豆嫌いを克服するためにインド人の店主が考案。納豆ととろけるチーズがマイルドに絡み合い、えぐみ皆無のごぼうの風味や食感もアクセントに。個人的にはナンよりもターメリックライスに少しずつのせて食べるのが好きです。カルダモン焼酎のソーダ割りとの相性も抜群!

7. ブーランジェリーボヌール 東京ミッドタウン日比谷店

納豆カレーパン

「納豆カレーパン」399円 ※予約販売のみ 出典:taco.pepe.cinoさん

小寺さん

名物のしあわせなカレーパンには納豆入りバージョンも。ターメリックとカレー粉を練りこんだ生地の中にスパイシーなカレーとひきわり納豆がたっぷり。ざくざく食感の生地と具材のバランスが秀逸で差し入れにしても喜ばれそうです。ミッドタウン店限定で予約販売のみなので、レア感も満点!

8. 三宝苑

肉ばくだん

「肉ばくだん」1,800円 出典:もぐもぐベイビーのごはんさん

小寺さん

焼肉業界の次世代を担う店でオーダー必須の肉ばくだん。手切りのユッケ、ひきわり納豆に卵黄やたくあん、紫蘇などをよく混ぜ海苔にのせて食べれば、ビールがどんどん進みます。とろけるような肉の甘みと納豆のねばり気がベストマッチな完全栄養食!

9. 之ノ日

栃尾揚げの納豆チーズ巻き

「栃尾揚げの納豆チーズ巻き」 出典:えこだねこさん

小寺さん

納豆をたっぷりのせた栃尾揚げは酒場の定番ですが、惜しみないチーズ使いもこの店の魅力。オーブンでふっくらと焼き上げた油揚げととろんとろんな納豆&チーズは、熱々はもちろん、少し冷めても美味。ぜひ豊富に揃う日本酒や焼酎と一緒に。

10. すっごい焼肉 参宮橋店

納豆ジェラート

「納豆ジェラート」450円

小寺さん

ユッケ寿司やトマト冷麺など、オリジナリティの塊のような焼肉店で人気のデザートは、納豆もりもりのアイスクリーム。北海道の濃厚なバニラアイスと混ぜ合わせると、まるでトルコアイスのようなネバリッチな風味に。コーヒー入りバージョンも試してみたい!

教えてくれた人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部

