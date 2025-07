7人組アイドルユニット・つぼみ大革命が5日、東京・duo MUSIC EXCHANGEにて解散ライブ『つぼみ大革命ラストライブ〜我等蕾永久不滅也〜』を開催。吉本興業所属のアイドルグループとして2009年に結成され、15年にわたって活動を続けてきたグループが、満員の観客とともに最後のステージを迎えた。会場は開演前から熱気に包まれ、客席には巨大なのぼりが掲げられるなど、ファンの熱い想いがあふれていた。オープニングでは、ラストアルバム『DENSETSU〜胸はれ!幸あれ!〜』の衣装を着た7人が登場し、「さあ行こうぜっ!」「ノーテンキパラダイス」「逆襲のYEAH!」を立て続けに披露。自己紹介では、メンバーそれぞれが笑いや涙を交えながらファンへの感謝を伝え、会場をさらに盛り上げた。

ライブ中盤には、つぼみ大革命の卒業メンバーでもある3時のヒロイン・福田麻貴が書き下ろしたラストコントを披露。舞台は3025年、冷凍保存されたつぼみ大革命が1000年ぶりに解凍されるという設定で、福田はサイエンス芸人“ケミカルおばちゃん”役で登場。同じく元メンバーの樋口みどりこや恵梨華もサプライズ出演し、10人での芝居にファンからは歓声が上がった。今回の共演は現メンバーの呼びかけによって実現し、福田は「また機会があったら、コントしましょう!」と締めくくった。後半のパートでは、「妄想ダイアリー」「All tag need」「18:48」「スーパーヒーロー」「DENSETSU」を立て続けにパフォーマンス。幕間のVTRでは、ジャンプ写真撮影や卓球など、メンバーそれぞれがやりたかった思い出作り企画を実現する様子が映し出された。さらに、グループの振付を10年間手がけてきた振付師のAyumiがサプライズで登場。「やっぱり、ありがとうという感謝の気持ちしかない」と語ると、メンバーの目には涙が浮かんだ。アンコールでは「ありがとうはほんの気持ちだよ」「Are you ready」「笑DNA」を披露。最後は、メンバー全員がファンに向けて、思いを込めた感謝の言葉を届けた。糸原沙也加は「当たり前に毎日続いていたこの幸せが、明日から急になくなるのがすごく怖いけど、これまでの経験と自信をお守りに次の人生を進んでいきます」と語り、岡本りんは「悔しいけど、そんなつぼみ大革命が大好きです」と率直な思いを口にした。しよりは「オーディションの応募書類を吉本に送るか『Seventeen』に送るか迷っていたけど、今なら“つぼみで大丈夫”って胸を張って言える」と振り返り、杉山優華は「一番楽しいことも悔しいこともこのメンバーとともに経験してきました」と涙ながらに語った。吉岡久美子は「ノリで入った15年だったけど、私をアイドルにしてくれたのはみんなです」と感謝を伝え、松下千紘は「悔いはないですか?と聞かれるけど、楽しくてずっと続けばいいと思っていた」と胸の内を明かした。水森依音は「誰よりも楽しい20代をつぼみに捧げられた」と語り、「最後にみんなでゴールテープを切れることの方が素敵」と締めくくった。最後の最後まで“らしさ”にあふれたパフォーマンスで、会場を笑顔と涙で包んだつぼみ大革命。ラストライブの模様は7月12日まで見逃し配信が可能となっている。■セットリストM00. OvertureM01. さあ行こうぜっ!M02. ノーテンキパラダイスM03. 逆襲のYEAH!M04. つぼみ大革命M05. 恋愛ランチコント(3時のヒロイン・福田麻貴 書き下ろし)M06. 妄想ダイアリーM07. All tag needM08. 18:48M09. スーパーヒーローM10. DENSETSU【アンコール】EN01. ありがとうはほんの気持ちだよEN02. Are you readyEN03. 笑DNA