²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¯3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»°°æÉÔÆ°»º¥«¥Ã¥×MVP³ÍÆÀ¡Ä½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦ÌùÌ¤Æà³¤¡¢ÀÚË¾¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ø
¡¡7·î3¡¢4Æü¤È2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥«¥Ã¥×ÅìµþÂç²ñ¡ÊÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬½÷»Ò¥Ç¥ó¥Þー¥¯ÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë1¾¡1Ê¬¡£ÅìµþÂç²ñ¤ÎMVP¤Ë¤Ï2»î¹ç¤È¤â¤Ë2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ÌùÌ¤Æà³¤¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ç¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥³ー¥êー¡¦¥²¥¤¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°9°Ì¡Ë¤Ï¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°55°Ì¤Î¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Ë¶ìÀï¤·¡¢65－65¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç½ªÎ»¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÆü¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¹¶ËÉ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á89－65¤Ç¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ°µÅÝ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¡Ë¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ç¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Á¡¢1ËÜÌÜ¤«¤é¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎ®¤ì¤Ï¤Ä¤«¤á¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè2Àï¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ìù¤Ï¡¢Âè1Àï¤Ï10Ê¬46ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È3ËÜ¤ò´Þ¤à12ÆÀÅÀ¡£Â³¤¯Âè2Àï¤Ç¤Ï19Ê¬38ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È4ËÜ¤ò´Þ¤à14ÆÀÅÀ¤È¡¢2»î¹ç¤ÇÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ºòÆü¡Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬¡ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¡ÊÂè2Àï¡Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ä¥ëー¥º¥Üー¥ë¤Ê¤É¿ô»ú¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â1ËÜÌÜ¡Ê¤Î¥·¥åー¥È¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿Ìù¡£ÆÃ¤Ë¼«¿È¤¬°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖºòÆü¤Ï¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥ëー¥ë¤¬°ã¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÅ°Äì¤ä¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡ÊÂè1Àï¤Ï¡Ë0ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍí¤ó¤Ç¥Áー¥à¤ÎÎ®¤ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
[¼Ì¿¿]=Ìî¸ý³ÙÉ§
¡¡2Ç¯Á°¡¢Ìù¤ÏÈ¬±À³Ø±à¹â¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡ËÂ´¶È¤·¤¿¤½¤ÎÇ¯¤Ë¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥«¥Ã¥×2023¡Ê¹âºêÂç²ñ¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï3»î¹ç¤È¤â¤ËÌó2Ê¬È¾¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤ÎÂè1Àï¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁª¹Í¤µ¤ì¤Æ¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡¢¤ª¤Þ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òº£²ó¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Êº£¸å¤â¡Ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌù¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¡£¡Ê2Ç¯Á°¤Ï¡Ë¥Ç¥ó¥½ー1Ç¯ÌÜ¤Ç¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¡¢¡ÊÂÎ¤¬¡Ë¤Ò¤ç¤í¤Ò¤ç¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥½ー¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢µ»½Ñ±¾¡¹¤ÎÁ°¤ËÂÎ¡Ê¤ÎÊÑ²½¡Ë¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥½ー¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤ª»Ð¤µ¤ÞÊý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤¬¤Û¤ÜÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÀÖÊæ¡Ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡¢髙ÅÄ¡Ê¿¿´õ¡Ë¤µ¤ó¡¢¡ÊÇÏ±»¡Ë¥¨¥Ö¥ê¥ó¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤ÇËèÆüÎý½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2Ç¯Á°¤Î»°°æÉÔÆ°»º¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¤â¥È¥Ã¥×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¸õÊäÁª¼ê¤Ë¤ÏÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äFIBA¸ø¼°Âç²ñ¤Ø¤Î¥í¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤³¤Î»°°æÉÔÆ°»º¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¬¡ÖFIBA ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤ÏÌù¤¬¡Ö¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤âÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥·¥åー¥È¤¬¡ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶õ¤¤¤¿¤é»×¤¤ÀÚ¤êÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥³ー¥êー¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ç·è¤áÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÁª¹Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ìù¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¼«Ê¬¤Î¥·¥åー¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢Ìò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Ã¯¤«¡Ê¥·¥åー¥È¤¬¡ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¥ª¥Õ¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ÕÍß¤â¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿»°°æÉÔÆ°»º¥«¥Ã¥×¤«¤é3Æü¸å¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌù¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥åー¥ÈÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë20ºÐ¤Î¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡£º£ÅÙ¤ÏÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝÂç²ñ¤Î¾ì¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÈÖ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÅÄÅçÁáÉÄ