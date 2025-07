フラワーカンパニーズが、2度目の日本武道館公演となる<フラカンの日本武道館 Part2 〜超・今が旬〜>の開催後、10月25日より全国ワンマンツアー<フラカンのチョイナチョイナ’25/’26>を開催することを発表した。 本ツアーは10月25日(土)熊本Djangoを皮切りに、2026年3月14日(土)仙台darwinまで30ヶ所31公演を回る。 9⽉20⽇(⼟)の武道館公演を経て、さらに勢いを増してまわる全国ツアーとなる見込みだ。チケットの一般発売は年内公演分受付が8月30日(土)からスタート。 ワンマンツアー<フラカンのチョイナチョイナ’25/’26> 2025年10月25日(土) 熊本Django 16:30/17:0010月26日(日) 長崎ホンダ楽器 15:30/16:0011月3日(月・祝) 渋谷duo MUSIC EXCHANGE 15:15/16:0011月8日(土) 徳島club GRINDHOUSE 16:30/17:0011月9日(日) 米子AZTiC laughs 15:30/16:0011月15日(土) 福井CHOP 16:30/17:0011月16日(日) 神戸VARIT. 15:30/16:0011月29日(土) 名古屋E.L.L 16:30/17:0011月30日(日) 静岡サナッシュ 15:30/16:0012月6日(土) 宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2 16:30/17:0012月7日(日) 水戸LIGHT HOUSE 15:30/16:0012月13日(土) 盛岡CLUB CHANGE WAVE 16:30/17:0012月14日(日) 弘前KEEP THE BEAT 15:30/16:0012月21日(日) 京都磔磔 15:30/16:0012月22日(月) 京都磔磔 18:30/19:002026年1月17日(土) 長野CLUB JUNK BOX 16:30/17:001月18日(日) 千葉LOOK 15:30/16:001月24日(土) 高知X-pt. 16:30/17:001月25日(日) 広島SECOND CRUTCH 15:30/16:001月27日(火) 四日市CLUB CHAOS 18:30/19:001月31日(土) 札幌近松 16:30/17:002月4日(水) 下北沢シェルター 18:30/19:002月14日(土) 大阪バナナホール 16:30/17:002月15日(日) 岡山ペパーランド 15:30/16:002月21日(土) 別府Copper Raven 16:30/17:002月22日(日) 福岡CB 15:30/16:002月24日(火) 豊橋Club KNOT 18:30/19:002月28日(土) 新潟GOLDEN PIGGS BLACK 16:30/17:003月1日(日) […]

