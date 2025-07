【ライブレポート】ATEEZ韓国・仁川よりワールドツアーが開幕！“ファン愛”に満ちたステージで観客を魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「僕たちはファンと歌手という存在を越えて言葉では表現できない仲になったようです」(ATEEZ)

ATEEZの活気に満ちた2025ワールドツアーの航海が始まった。

ATEEZは、7月5日・6日の2日間、韓国・仁川永宗島のインスパイアアリーナで『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』を開幕。

この日、盛大なバンドサウンドのなか登場したATEEZは、これまでの公演とは180度変わったセットリストで衝撃を与えた。6月13日に韓国で発売された12thミニアルバムのタイトル曲「Lemon Drop」と「BOUNCY (K-HOT CHILLIPEPPERS)」「I’m The One」「Guerrilla」「WORK」「Ice On My Teeth」「The Real」などといった代表曲から、コンサートで初披露となった「Man on Fire」をはじめ、世界中のファンの大きな愛と支持を得ているステージを披露した。

また、7月11日に韓国で発売を控えている12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3 ’In Your Fantasy Edition‘』の同名タイトル曲「In Your Fantasy」のステージを先行公開。会場が熱い興奮に包まれた。

ATEEZのパフォーマンスの真髄を披露したステージでファンを魅了したメンバーたちは「7月11日午後1時にフルバージョンでご覧になれます」というメッセージを付け加え、観客からよりいっそう爆発的な反応を引き出した。

それだけでなく、ATEEZは『’In Your Fantasy Edition‘』に収録されているメンバー別のソロ曲ステージまで披露。それぞれのスキルと魅力を光り、ATEEZのあらたな公演を心待ちにしてきた世界中のファンの期待に完璧に応えた。

HONGJOONGは「NO1」を通じて、DJに変身して華麗に音を操り注目を集め、専売特許であるタイトなラッピングを吐き出しキャプテンとしてのカリスマ性を発揮。SEONGHWAは破格的なスタイリングとともに「Skin」を歌唱し、退廃美が充満した魅力でファンの心を魅了。

YUNHOは「Slide to me」でフェルトハットを活用して柔らかく品位のあるダンスを披露し、セクシーさを誇った。YEOSANGは神秘的で夢幻的なムードの「Legacy」を通じて強烈なカリスマ性を発揮。

オールブラックの衣装とともに登場したSANは「Creep」を通じて、完璧なフィジカルと激しいダンスの調和でセクシーかつカリスマの定石を披露。「AUTOBAHN」と「ROAR」の2曲を披露したMINGIは、雄大なサウンドの上に荒々しくパワフルなラッピングを吐き出し、力強いボイスと敵なしのカリスマ性でステージを完璧に掌握した。

WOOYOUNGは魅惑的でパワフルなダンスが際立つ「Sagittarius」でしなやかなセクシーさをアピール。「To be your light」の無伴奏ライブとともに登場したJONGHOは、嵐のような声量と優越した歌唱力を発揮し、“ワールドクラスアーティスト”ATEEZのメインボーカルとしての真価をはっきりと証明した。

約3時間にわたる公演を通じて、ATEEZは充実したセットリストによる情熱溢れるライブ、より強力で果敢になったパフォーマンスで、トップパフォーマーとしての真価を改めて証明。また、ファン一人ひとりと目を合わせ、コミュニケーションを図る優しい「ファン愛」と余裕のあるステージマナーまで披露し、目と耳すべてが楽しむことのできる上質な公演を創り上げ、世界中のファンをファンタジーの世界へと誘った。

世界中のファンの熱い反響のなかで、仁川公演を大盛況のうちに終えたATEEZは、公演の最後に「一緒に過ごしてくれたATINY(ファンの呼称)に感謝しているし、いつも皆さんのそばで支えとなり幸せにしてあげます。僕たち、今はファンと歌手という存在を越えて言葉では表現できない仲になったようです。これからも誇らしいアーティストになるために絶えず努力します」とコメント。熱い想いを伝えた。

韓国・仁川で2025ワールドツアーの絶好のスタートを切ったATEEZはアトランタ、ニューヨーク、ボルチモア、ナッシュビル、オーランド、シカゴ、タコマ、サンホセ、ロサンゼルス、グレンデール、アーリントン、メキシコシティまで北米12都市を巡ったあとに日本へ渡り、埼玉、名古屋、神戸と世界航海を続ける。

特に米・ボルチモア、ナッシュビル、オーランド、サンノゼの4都市には初めての訪問となり、ニューヨーク「Citi Field」、シカゴ「Wrigley Field」、ロサンゼルス「BMO Stadium」、アーリントン「Globe Life Field」、メキシコシティ「Estadio GNP Seguros」の計5都市のスタジアムで公演を開催する。

(C)KQ ENTERTAINMENT

リリース情報

2025.08.01 ON SALE ※日本お届け日

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.3 ‘In Your Fantasy Edition’』

※韓国発売日:7月11日(金)

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/