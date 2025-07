オアシスの再結成ツアー<oasis live ‘25> が開幕。英国時間の先週7月4日(金)、UKウェールズの首都カーディフにあるプリンシパリティ・スタジアムにて初日公演が行なわれた。オフィシャルからのレポートとセットリストを以下にお届けする。 ◆ライヴ写真 ◆ ◆ ◆ ■<oasis live ‘25> 07.04 CARDIFF ライヴレポート 待ちかねたファンを前に、THIS IS NOT A DRILLという言葉が不穏なトーンでアナウンスされ、スピードメーターが映り、さあ、ついに、’Fuckin in the Bushes’が流れた! 「ここからがThis is Historyだね」と心の中で呟くこちらの思惑を容赦なく上書きするかのように、This is it, This is Happening, Cardiff…そんな言葉たちがコラージュのように激しく背景に映し出される。そして16年ぶりについに、オアシスがステージに登場。なんと、ノエルとリアムが歩きながら繋いだ手を高く挙げているじゃないか! ノエルがロマンティストでありつつ演出じみたドラマチックさが嫌いなことは、ファンは周知の通り。きっとリアムがその場で思いついて繋いだんだろう。でも、兄貴もまんざらではなさそうな様子が遠目でもわかる。ああ、鳥肌が立つほど懐かしい、この空気感、このコンビネーション! あの二人が同じステージに立っている! ついにオアシス復活だ! そうやって目を喜ばせてくれた後、次のポイントは「どの曲を最初にやるか」だ。始まったのは、‘Hello’のイントロ。2nd『(What’s the Story) Moring Glory?』の冒頭を飾る曲だ。Hello, hello, it’s good to be back, good to be back - なるほどなあ! これほど2025年現在の彼らの状況と気持ちを象徴するのにぴったりの曲だとは、もちろん30年前に聞いた時は想像もしなかった。タイムマシンに乗って昔のノエルに取材して、あなたたちは2025年に再結成をして、その初日の冒頭で’Hello’をやります、その時点で歌詞に会場中が最高に感動するんです、と話したら彼はどんな顔をするだろう。「よくわからないけど、まあな。オレは天才だからな」―そんな返答が聞こえてくるようだ。 そして考える。仮に2009年に兄弟ゲンカで解散することなく、彼らがあのまま続いていたとしたら。2025年のオアシスは、私が今夜見た英Cardiffでの再結成ライヴのような唖然とするほどの感動を果たして生み出してくれただろうか。続けることが目的と化した後、つまらないアレンジを施した昔の名曲を消化試合のように往年のファンにだらだら届けていたとしたら、そんな世界線にいるオアシスは私たちの知っているオアシスではない。 それくらい、オアシス・ファンのオアシスへの期待値は、それが私たち自身の青春の風景と分かち難く結びついているからこそ高値安定を保ち続ける。当然、あれから16年の時が経とうとオアシスへの信頼は揺らぐことなど一切ない。 結論から書こう。16年の時を経た再結成初日のオアシスは、エベレストよりもはるかに高い我々の期待値を超えてなお素晴らしかった。全くがっかりしなかったどころか、ああ、この瞬間に結実するために解散後16年間のノエルとリアムそれぞれの活動があり、それを見届けてきた私たちが存在したのだなと、流れた時間の全てをついに種明かししたかのようだ。 なにしろ、登場曲のFuckin in the Bushesを除けば、合計23曲のうちデビュー作『Definitely Maybe』から6曲、2nd『(What’s the Story) […]

